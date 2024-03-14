مبارك الخالدي

استعاد العربي صدارة دوري زين الممتاز لكرة القدم بالفوز على ضيفه النصر 3-1 في المباراة التى جمعتهما الليلة على ستاد صباح السالم ضمن الجولة الأولي من مجموعة البطولة لدوري زين الممتاز.

وبهذا الفوز، رفع الأخضر رصيده إلى 45 نقطة في صدارة الترتيب مستفيدا من تعادل الكويت مع الفحيحيل 1-1 فيما استقر العنابي بالمركز الرابع برصيد 24 نقطة بالتساوي مع الفحيحيل والسالمية صاحبا نفس الرصيد لكنه يتفوق عليها بفارق الأهداف .

وبالعوده إلى المباراة فقد سجل أهداف العربي بندر السلامة (4) وايمن الصفاقسي (36) وعماد بو بكر (48) بينما سجل للنصر زاباتا (93).

وقد شهد الشوط الأول هدفا مبكرا للأخضر مما اعطى الأريحية للاعبين بعد أن رفع علي خلف ركنية قابلها السلامة برأسه في الشباك (4) وهو ما أجبر مدرب النصر ظاهر العدواني على إجراء تبديل اضطراري بخروج المعتصم اللافي للإصابة ودخول راشد المطيري (15) ومن هجمة منظمة مرر حمزة خابا الكرة بالمقاس على رأس الصفاقسي ليسجل ثاني اهداف العربي (36 )ولم تكن للعنابي اي محاولات تذكر بهذا الشوط.

وفي الشوط الثاني سجل العربي هدفه الثالث من كرة ثابتة نفذها خلف بشكل مثالي حيث ارتقى لها الجزائري عماد بو بكر ليضعها في الزاوية اليمنى للحارس العجاجي (48) ولم يجد الأخضر صعوبة في بسط سيطرته على هذا الشوط لحيوية خط وسطه وتنفيذ أسلوب اللعب المباشر وفي المقابل عانى العنابي على مستوى الاداء الجماعي معتمدا على الحلول الفردية والتي جاء منها هدف تقليص الفارق بمجهود فردي من الكولومبي زاباتا (93).

وقد أدار المباراة الحكم ضيف الله الفضلي الذي أجاد في إدارتها .