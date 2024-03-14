يحيى حميدان

فقد الكويت صدارة دوري "زين" الممتاز لكرة القدم بعد تعادله مع الفحيحيل 1-1 على ستاد جابر في الجولة الأولى من دور البطولة.

وتراجع "الأبيض" للمركز الثاني برصيد 44 نقطة، في حين أصبح رصيد "الأشاوس" 24 نقطة في المركز الخامس.

سيطر الحذر على مجريات الشوط الأول من الطرفين، مع أفضلية نسبية للكويت على صعيد الاستحواذ على الكرة، الا أنه لم يجد المساحات الكافية لمهاجميه يوسف ناصر ومحمد دحام وعمرو عبدالفتاح بسبب الدفاع المحكم من لاعبي الفحيحيل البرازيلي جوليو سيزار والعاجي أدو روبن ومحمد نعيم وحسين دشتي.

وجاءت أخطر الفرص ل "الأبيض" من رأسية المغربي مهدي برحمة بعد كرة ثابتة نفذها فيصل زايد وأبعدها حارس "الأشاوس" عبدالرحمن المجدلي بصعوبة (29).

ورد الفحيحيل بفرصة أخطر بعد كرة عرضية جميلة من نعيم وحولها البرازيلي وليام باروس برأسه فوق العارضة بقليل (34).

وتحصل الفريق الكويتاوي على ركلة جزاء صحيحة احتسبها الحكم اللاتفي اندريس تريمانيس بعد لمسة يد على باروس، لينفذها يوسف ناصر بنجاح على يمين الحارس المجدلي (45+8).

ونزل الكويت بكل ثقله في بداية الشوط الثاني وحاول هز الشباك بتسديدة من دحام مرت فوق مرمى الفحيحيل (49).

بعدها هدأ "الأبيض" من نشاطه الهجومي وفضل تأمين تقدمه بهدف نظيف، ليسيطر "الأشاوس" على الكرة دون تهديد حقيقي على مرمى الكويت.

ودفع مدرب الفريق الكويتاوي، التونسي نبيل معلول، الموقوف بالعائد العاجي جمعة سعيد بعد توقيعه الرسمي قبل أيام كلاعب حر عوضا عن الكونغولي جاي مبينزا (68).

وسجل الفحيحيل هدف التعديل بعد عرضية من فيتور وحولها مدافع الكويت فهد حمود بالخطأ في مرمى فريقه (88).