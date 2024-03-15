أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أن للمرأة الكويتية دورا محوريا ورئيسيا في نهضة المجتمع وتنميته وصونه في وقت السلم والحرب.



جاء ذلك في كلمة الوزير السعود أمام أعمال الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة في يومها الثاني بقاعة الجمعية العامة بالأمم المتحدة.



وقال الوزير السعود إن المرأة الكويتية أثبتت إصرارها وقدرتها وتأثيرها في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنها تحظى بنصيب وافر من الحقوق في الدستور الكويتي فضلا عن الاهتمام بدورها سياسيا واجتماعيا وتنمويا وإلغاء كل أشكال التمييز بينها وبين الرجل. وأضاف أن دستور الكويت أرسى مبادئ المقومات الأساسية للمجتمع على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع وأنه لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.



وأشار إلى أن البلاد حرصت ـ من منطلق هذه المبادئ الدستورية ـ على تمكين المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية والرياضية سواء من خلال تشريع القوانين أو الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق المرأة.



وذكر في هذا الصدد أن الكويت تقدمت 10 مراتب في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2023 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حول المشاركة والفرص الاقتصادية والتحصيل التعليمي والصحة والبقاء والتمكين السياسي.



وأشار الوزير إلى أن البلاد سنت مجموعة من التشريعات الوطنية الهادفة إلى دعم المرأة وتعزيز حقوقها وحمايتها كلجنة المرأة والأعمال بهدف تمكين المرأة الكويتية اقتصاديا والإسهام في انخراطها بسوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.



وأظهر الوزير السعود أن جهود تمكين المرأة الكويتية تم تسجيلها في تقرير معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن إذ تقدمت دولة الكويت من المرتبة 123 إلى المرتبة 61 الأمر الذي يؤكد أن البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية باتت مشرعة الأبواب أمام المرأة الكويتية.



وعلى الصعيد الاقتصادي، قال الوزير السعود إن المرأة الكويتية حققت نجاحات باهرة، إذ شغلت نسبة 41% من المناصب القيادية والإشرافية في بنك الكويت المركزي و26% من الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع المصرفي و35% من قوة العمل في البنوك الكويتية.



وحول حماية المرأة من العنف، أكد الوزير السعود أن البلاد أصدرت قانون الحماية من العنف الأسري الذي تعمل على إثره المراكز المعنية بهذا الشأن باستقبال الحالات على مدار اليوم ويتم تقديم جميع الخدمات الأساسية للمعنفات ولأطفالهن مع الحرص على تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية بالإضافة إلى الدعم القانوني والصحي.



كما أشاد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود بعلاقات التعاون التي تجمع الكويت مع الأمم المتحدة وهيئتها المعنية بقضايا المرأة.



جاء ذلك في اجتماع الوزير مع المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث في مقر الهيئة بمدينة نيويورك.



وأعرب الوزير السعود عن تطلعه إلى دفع العلاقات المشتركة بين الكويت ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة والهيئة الأممية إلى آفاق أرحب في المستقبل القريب.



ووجه دعوة للمديرة التنفيذية للهيئة لزيارة البلاد لكي تطلع عن كثب وبشكل واقعي وملموس على التجربة الكويتية في دعم المرأة وتمكينها وللتباحث بطريقة أوسع حول الآليات المستقبلية التي يمكن العمل بها لتوطيد تلك الشراكة وتأصيلها.



نعتز بنموذج المرأة الفلسطينية الصامدة





نيويورك ـ كونا: أعرب وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود عن اعتزازه بنموذج المرأة الفلسطينية الصامدة والمقاومة لكل أشكال الظلم والاضطهاد والعدوان.



وقال إن المرأة الفلسطينية تدفع ثمن عدوان ظالم قتل آلاف النساء والأطفال.



وأضاف أنه «على الرغم من كل ما تشهده المرأة الفلسطينية من ويلات الحرب في غزة فإنها مازالت صامدة» موجها إليها تحية تقدير واعتزاز وفخر بنموذجها النضالي. ولفت في هذا الصدد إلى إنشاء الكويت (اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة والسلام والأمن) من منطلق إيمانها بما تشكله قضايا المرأة من أولوية واهتمام بالعمل الأممي».