استقبل سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان، كلا على حدة، رئيس وأعضاء الجمعية الكويتية للأسر المتعففة ورئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة ومجموعة من أهالي الشهداء والمفقودين.