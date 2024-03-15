أكدت مدير جناح الكويت في معرض «اكسبو الدوحة 2023 للبستنة» سارة الميلم، أن الجناح يهدف إلى إبراز المبادرات البيئية من أجل تضافر الجهود كافة لمستقبل مستدام ورفع مستوى الوعي البيئي.



وأوضحت الميلم في تصريح لـ«كونا»، أن الجناح يحتوي على أقسام عدة منها المنطقة التفاعلية والمتحف الأسطواني وواحة الكويت إضافة إلى منطقة للأطفال. وأشارت إلى أن الجناح دأب على إقامة الندوات والمحاضرات والفعاليات التي من شأنها تعزيز الوعي والاستدامة البيئية لدى زائر الجناح لاسيما أن معرض «اكسبو» يهتم بالزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي والاستدامة.



وذكرت أن الجناح أقام خلال هذه الفترة محاضرات عدة حملت عناوين «حبيبات التربة المتجانسة الناشئة من إضافة أملاح أكسيد الكالسيوم» و«نظام الري بالبخار البارد» و«التجربة الكويتية في تأهيل الأراضي الصحراوية المتدهورة» و«المنظومات الأخلاقية للبيئة» و«مبنى مواقف مستدام».



ولفتت إلى أن الجناح الكويتي في المعرض استقطب العديد من الزوار والمختصين والمهتمين بالبيئة للاستماع ومتابعة المحاضرات التي أقامها الجناح بحضور عدد من الأكاديميين والمختصين. وأشارت إلى انه يشهد تفاعلا وإقبالا كبيرا من الزوار المواطنين والسائحين القادمين إلى قطر خصوصا في فترة العطل ونهاية الأسبوع. وتقدمت بالشكر والتقدير إلى المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة والمفوض العام لجناح الكويت في المعرض م. سميرة الكندري، على كل الجهود التي تبذلها في الجناح إضافة إلى القائمين على المعرض الذي شهد له الجميع بالنجاح وحسن التنظيم والترتيب.