

بعد أن تخطت أغنيتها «هذا الحلو» حاجز الـ 300 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، نشرت الفنانة ميريام فارس مقطع فيديو على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع فيه المئات من المعجبين الذين رقصوا وعزفوا على الأغنية في التحدي الخاص الذي كانت قد أطلقته ميريام سابقا، وأرفقت هذا الفيديو بتعليق: «انتو يلي بتخلو للنجاح معنى.. بحبكن كتير».



وفي هذه الأغنية جمعت ميريام إيقاع الدبكة العراقية ممزوجة مع الدبكة اللبنانية لتقدم الجوبي العراقي بأسلوبها المتفرد، وهي فكرة ميريام نفسها، ومن كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع ميكس وماسترينج حسام الدين، وإنتاج شركة «ميريام موزيك».