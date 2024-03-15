

علي إبراهيم



كشفت أرقام رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن الكويت حققت 23.9 مليار دينار إيرادات من صادرات النفط ومشتقاته الأساسية خلال 2023.



ووفقا لأحدث تقارير إحصاءات التجارة الخارجية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء بلغ فائض الميزان التجاري للكويت خلال 2023 نحو 14.28 مليار دينار إثر بلوغ واردات البلاد مستوى 11.5 مليار دينار، فيما بلغت قيمة الصادرات 25.79 مليار دينار.



وتفصيليا، انخفضت قيمة صادرات الكويت النفطية خلال العام 2023 بنحو 16.69% بما قيمته 4.8 مليارات دينار لتبلغ 23.9 مليار دينار مقارنة مع 28.78 مليار دينار في نهاية العام 2022.



وأظهرت البيانات أن قيمة التبادل التجاري للكويت انخفضت بنسبة 10.2% بما قيمته 4.24 مليارات دينار لتصل إلى 37.3 مليار دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 41.56 مليار دينار في 2022.



وتراجع فائض الميزان التجاري بنسبة 26.94% بما قيمته 5.26 مليارات دينار ليصل إلى 14.28 مليار دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 19.5 مليار دينار عن 2022.



وارتفعت قيمة واردات الكويت بنسبة 4.6% بما قيمته 510 ملايين دينار خلال 2023 لتصل إلى 11.5 مليارات دينار مقارنة مع 11 مليار دينار في 2022.



وتراجعت القيمة الإجمالية للصادرات الكويتية بنحو 15.56% بما قيمته 4.7 مليارات دينار لتصل إلى 25.7 مليار دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 30.55 مليار دينار بنهاية 2022.



وفي السياق ذاته، بلغ حجم صادرات البلاد خلال 2023 ما قيمته 128.26 مليون طن من السلع، فيما بلغ حجم الواردات 29.05 مليون طن.