محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية منحت شركة HanmiGlobal هانمي غلوبل الكورية الجنوبية عقد إدارة الخدمات الاستشارية ضمن مشروع تطوير مدينة جنوب سعد العبدالله. ويمتد مشروع ضاحية جنوب سعد العبدالله السكني على مساحة 64 كيلومترا مربعا، ويتكون من خمس مناطق سكنية تضم 24508 وحدات سكنية.



وقالت مجلة ميد إن شركة هانمي غلوبل تقوم بالتنسيق مع مكتب الاستشارات الفنية الكويتي وشركة كورية جنوبية أخرى هي دونغ ميونغ انجنيرنغ على تنفيذ المشروع.



في غضون ذلك، قالت المجلة إن شركة لاند اند هاوزنغ الكورية الجنوبية تضطلع بدور مستشار للمشروع، الذي يتوقع الانتهاء من تنفيذه في الربع الأخير من عام 2027.