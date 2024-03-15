%30 قفزة سنوية بأرباح القطاع الصافية إلى 1.57 مليار دينار.. بدعم نشاط سوق الائتمان المحلي

%18.5 زيادة بالإيرادات التشغيلية للبنوك المحلية في العام الماضي لتصل إلى 3.836 مليارات دينار

«بيتك» الأعلى توزيعاً على مساهميه بـ 433.36 مليون دينار.. تلاه «الوطني» بـ 317.2 مليوناً

122.09 مليار دينار إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي بنهاية 2023.. وبنمو سنوي 3.1%



علاء مجيد



كشفت بيانات البنوك الكويتية المعلنة على موقع بورصة الكويت، عن تسجيل توزيعاتها النقدية والمنحة خلال 2023 نحو 1.03 مليار دينار، مقسمة إلى 761.27 مليون دينار توزيعات نقدية على المساهمين، و269.25 مليون دينار أسهم منحة، علما بأن بنوك «بيتك» و«الوطني» و«التجاري»، قد منحت مساهميها توزيعات نصف سنوية خلال النصف الأول من العام الماضي.



وقد تصدر بيت التمويل الكويتي «بيتك» أكبر البنوك الإسلامية القائمة من حيث التوزيعات النقدية واسهم المنحة على المساهمين، وذلك بمقدار 433.36 مليون دينار، مقسمة إلى 292.1 مليون دينار توزيعات نقدية، و141.26 مليون دينار اسهم منحة، فيما قام البنك بتوزيع نحو 146.06 مليون دينار على المساهمين بالنصف الأول من العام الماضي.



وجاء بنك الكويت الوطني في المرتبة الثانية من حيث التوزيعات بإجمالي بلغ 317.19 مليون دينار، مقسمة إلى 277.54 مليون دينار توزيعات نقدية، و39.65 مليون دينار كأسهم منحة، فيما وزع البنك بالنصف الأول نحو 79.29 مليون دينار على مساهميه بالنصف الأول.



وحل ثالثا البنك التجاري بقيمة توزيعات بلغت 66.89 مليون دينار جميعها توزيعات نقدية، وكان البنك قد وزع نحو 22.07 مليون دينار على مساهميه بالنصف الأول من العام الماضي، وفي المرتبة الرابعة جاء بنك الخليج بقيمة 61.56 مليون دينار، مقسمة إلى 43.57 مليون دينار توزيعات نقدية، و18.1 مليون دينار كأسهم منحة.



وحل خامسا بنك بوبيان بقيمة 55.47 مليون دينار، وجاء سادسا بنك برقان بقيمة 37.94 مليون دينار، وجاء سابعا البنك الأهلي بقيمة 33.1 مليون دينار، وثامنا بنك KIB بقيمة توزيعات بلغت 12.69 مليون دينار، وجاء في المرتبة التاسعة بنك وربة بتوزيعات بلغت قيمتها 12.36 مليون دينار.



وعلى صعيد أرباح البنوك الكويتية خلال العام الماضي، فقد حققت نموا قويا لصافي الأرباح خلال عام 2023 بنسبة 30% لتسجل أرباحا بقيمة 1.57 مليار دينار بالمقارنة بـ 1.21 مليار دينار، وأوضحت أغلب البنوك في إفصاحاتها أن نمو الأرباح جاء مدفوعا بشكل رئيسي بنمو الائتمان وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان على أساس سنوي.



وقد تزامن ذلك مع استمرار تحسن البيئة التشغيلية كما دعم مستويات الثقة في قطاع الأعمال والارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار النفط، وقد استحوذت البنوك التقليدية الخمسة على 52.71% من ارباح القطاع بـ 831.71 مليون دينار، فيما استحوذت البنوك الإسلامية الخمسة على 47.29% من ارباح القطاع بـ 746.23 مليون دينار.



وتصدر بيت التمويل الكويتي «بيتك» اكبر البنوك من حيث قيمة الارباح بـ 584.51 مليون دينار خلال العام الماضي 2023 وبنسبة نمو سنوية بلغت 63.4% مقارنة بـ 357.71 مليون دينار خلال العالم 2022.



وتلاه بنك الكويت الوطني بـ 560.62 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 10.1% مقارنة بـ 509.08 ملايين دينار في عام 2022، وجاء في المرتبة الثالثة البنك التجاري بقيمة 111.15 مليون دينار وبنسبة نمو 51% وحل رابعا بنك بوبيان بـ 80.43 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 39% على أساس سنوي.



وجاء خامسا بنك الخليج بـ 71.21 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 15.2%، وحل في المرتبة السادسة البنك الأهلي بقيمة ارباح بلغت بـ 45.18 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 40%، وسابعا جاء بنك برقان بقيمة أرباح بلغت 43.54 مليون دينار وبنسبة تراجع سنوية بلغت 16%.



بينما جاء بنك أهلي المتحد في الترتيب الثامن بأرباح بلغت قيمتها 42.52 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 16.8% تلاه في المرتبة التاسعة بنك وربة بأرباح بلغت قيمتها 19.66 مليون دينار وبنسبة تراجع سنوية بلغت 2%، تلاه عاشرا بنك KIB بقيمة أرباح بلغت 19.09 مليون دينار وبنسبة نمو 40.4% على أساس سنوي.



الإيرادات التشغيلية



وقد ارتفعت الايرادات التشغيلية للبنوك الكويتية خلال العام المنتهي في ديسمبر 2023 بنسبة 18.53% لتصل إلى 3.836 مليارات دينار مقارنة مع 3.23 مليارات دينار في العام 2022.



وقد تصدر بيت التمويل الكويتي قائمة البنوك الاكثر تحقيقا للايرادات التشغيلية لعام 2023 بقيمة 1.46 مليار دينار تلاها بنك الكويت الوطني بقيمة 1.16 مليار دينار وحل ثالثا بنك برقان بقيمة 221.73 مليون دينار بينما جاء في المرتبة الرابعة بنك بوبيان بحجم ايرادات تشغيلية بلغت 218.03 مليون دينار.



وفي المرتبة الخامسة جاء بنك الخليج بحجم ايرادات بلغت قيمتها 190.26 مليون دينار وحل البنك الاهلي سادسا بقيمة 185.02 مليون دينار تلاه سابعا البنك التجاري بقيمة 170.17 مليون دينار وحل ثامنا أهلي المتحد بـ 86.38 مليون دينار وحل تاسعا بنك KIB بقيمة ايرادات بلغت 72.64 مليون دينار وعاشرا جاء بنك وربة 64.12 مليون دينار.



إجمالي الأصول



ووصل إجمالي الأصول للبنوك الكويتية بنهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 122.09 مليار دينار بنسبة نمو 3.1% عن ديسمبر من العام 2022 والتي كان اجمالي اصول القطاع بها 118.43 مليار دينار.



وقد تصدر بيت التمويل الكويتي «بيتك» قائمة البنوك المحلية من حيث إجمالي الأصول بقيمة 38 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 2.8% مقارنة بـ 36.97 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي. تلاه بنك الكويت الوطني بإجمالي أصول بلغ 37.66 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 3.7% مقارنة بـ 36.33 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي. وحل ثالثا بنك بوبيان بإجمالي أصول بلغت 8.4 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 7% وجاء في المرتبة الرابعة بنك برقان بإجمالي أصول بلغ 7.42 مليارات دينار وبنسبة نمو 4% وحل خامسا بنك الخليج بقيمة أصول بلغت 7.17 مليارات دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 4.7%.



وفي المرتبة السادسة جاء البنك الاهلي بإجمالي موجودات بلغ 6.29 مليارات دينار وبنسبة تراجع بلغت 2% تلاه سابعا بنك وربة بإجمالي موجودات بلغ 4.83 مليارات دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 15% وحل ثامنا بنك اهلى المتحد بقيمة موجودات بلغت 4.49 مليارات دينار بنسبة تراجع بلغت 4.52%، وجاء في المرتبة التاسعة البنك التجاري بقيمة 4.17 مليارات دينار وبنسبة تراجع بلغت 3.1%، وجاء عاشرا بنك KIB بقيمة موجودات بلغت 3.61 مليارات دينار وبنسبة نمو 1%.















