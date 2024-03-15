

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إنه إذا استمرت التخفيضات الطوعية لتحالف «أوپيك+» خلال 2024 فإن سوق النفط ستشهد عجزا طفيفا بدلا من الفائض.



وتوقعت الوكالة نمو الطلب العالمي على النفط في الربع الأول من 2024 بواقع 270 ألف برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوميا.



ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 بمقدار 110 آلاف برميل يوميا إلى 1.3 مليون برميل يوميا.



وقالت وكالة الطاقة إن مواجهة الاضطرابات التي أعقبت جائحة كوفيد-19 وضبابية التوقعات الاقتصادية ستكبحان نمو الطلب على النفط هذا العام، حتى في الوقت الذي يقدم فيه اضطراب قطاع الشحن دفعة قصيرة الأجل. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري عن النفط إن النمو يعود إلى مستوياته المعتادة بعد التقلبات الشديدة التي شهدتها سنوات الجائحة. وأضافت: التباطؤ الاقتصادي العالمي يضيف إلى المعوقات لاستخدام النفط، كما هو الحال مع تحسين كفاءة المركبات وتزايد السيارات الكهربائية.



من جانبها، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوپيك» الأربعاء الماضي، إنها مستبشرة خيرا بتقديرات لوكالة الطاقة الدولية تسلط الضوء على أهمية أمن النفط، لكن التباين الكبير في توقعات الجانبين حول الطلب لايزال مستمرا.



وتتباين وجهات نظر الجانبين بقدر كبير فيما يتعلق بتقديرات الطلب على النفط هذا العام فصاعدا. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب إلى ذروته بحلول عام 2030، بينما لا يرى منتجو النفط في «أوپيك» أي وصول إلى الذروة في توقعاتهم التي تمتد إلى عام 2045.



وذكرت رويترز هذا الأسبوع أن وجهات نظر الجانبين باتت متباعدة أكثر مما كانت عليه قبل 16 عاما على الأقل.