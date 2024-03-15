قال موقع أكسيوس الأميركي، نقلا عن 3 مسؤولين أميركيين، إن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة، على بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين في الضفة الغربية المحتلة تم استخدامهما كقاعدة لهجمات مستوطنين متطرفين ضد مدنيين فلسطينيين. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات أميركية على بؤرة استيطانية بأكملها، وليس فقط ضد أفراد. وفي مطلع فبراير الماضي وقع الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على المواطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال الرئيس الأميركي في المرسوم، إن «الوضع في الضفة الغربية، لاسيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين، والتهجير القسري لأفراد وبلدات، وتدمير الممتلكات، بلغ مستويات لا تحتمل، ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط»، وحينها أعلن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، فرض عقوبات مالية على 4 مواطنين إسرائيليين مرتبطين بالعنف، داعيا إسرائيل إلى «فعل المزيد لوقف العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عنه».