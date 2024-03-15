دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الروس، إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة من اليوم وحتى 17 مارس الجاري للتعبير عن وطنيتهم في «فترة صعبة» يمر بها البلد.



وقال بوتين في مقطع فيديو بثه التلفزيون الروسي الرسي عشية بدء التصويت «تعلمون أن بلدنا يمر بفترة صعبة وأن هناك تحديات معقدة نواجهها على جميع المستويات تقريبا».



وأضاف «بهدف الاستمرار في الاستجابة لهذه التحديات بشرف وتحدي الصعوبات بنجاح علينا أن نبقى متحدين وواثقين بأنفسنا». وتابع «دعوني أكون صريحا: إن المشاركة في الانتخابات اليوم هي تعبير عن المشاعر الوطنية».



وأشاد الرئيس الروسي بأن الاقتراع سيجري كذلك في أربع مناطق سيطرت عليها العام الماضي في أوكرانيا بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي أعلنت موسكو ضمها عام 2014.



وقال أيضا «سيصوت أيضا مقاتلونا على الجبهة. إنهم يدافعون عن الوطن بشجاعتهم وبطولتهم، ويكونون قدوة لنا جميعا بمشاركتهم في الانتخابات».



وفلاديمير بوتين الذي يتولى السلطة منذ أكثر من عقدين والمرشح لإعادة انتخابه، هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، رغم وجود ثلاثة منافسين له، وهم: ليونيد سلوتسكي مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، نيكولاي خاريتونوف مرشح الحزب الشيوعي الروسي، إضافة إلى فلاديسلاف دافانكوف مرشح حزب «الناس الجدد»، بحسب موقع قناة روسيا اليوم.



ومن المتوقع أن تبقي الانتخابات بوتين في السلطة حتى عام 2030، أي حتى يبلغ من العمر 77 عاما، مع احتمال فوزه بولاية إضافية حتى عام 2036 بفضل تعديل للدستور تم إجراؤه قبل أربع سنوات.



إلى ذلك، أكدت الولايات المتحدة، أنها لم ترصد أي مؤشرات على إمكان استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا، وذلك بعد إعلان بوتين استعداده لنشرها حال تعرضت سيادة موسكو للتهديد.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار ردا على سؤال بشأن تعليقات بوتين «لم نر أي أسباب تدفعنا لتعديل وضعنا النووي، ولا أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي في أوكرانيا»، وذلك ردا على سؤال لصحافيين بشأن تصريحات بوتين.



ورجحت جان-بيار في تصريحات للصحافيين المسافرين مع الرئيس جو بايدن في زيارة انتخابية إلى ميلووكي، أن بوتين كان «يعيد ذكر العقيدة النووية الروسية» بعد أن سئل خلال مقابلة حول استخدام الأسلحة.



وتابعت «مع ذلك، كان الخطاب النووي الروسي متهورا وغير مسؤول طوال هذا النزاع».



في غضون ذلك، يعقد زعماء پولندا وألمانيا وفرنسا في برلين اليوم اجتماعا طارئا بشأن أوكرانيا، في حين تسعى الدول الأوروبية إلى تسوية خلافاتها حول دعم كييف.



وقالت برلين إن هذا الاجتماع «مبادرة مشتركة» لرئيس الوزراء الپولندي دونالد توسك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.



وقال توسك لقناة «تي في بي إنفو» العامة قبل أيام إن العواصم الثلاث «عليها المسؤولية وهي قادرة أيضا على تعبئة أوروبا بأكملها» لتقديم مساعدة جديدة لأوكرانيا.



وأتى ذلك عشية إعلان مسؤولين في بروكسل، توصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق الأربعاء لإضافة 5 مليارات يورو إلى صندوق يهدف إلى تمويل شراء الأسلحة لأوكرانيا.



وقالت بلجيكا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد إن سفراء دوله الـ 27 اتفقوا «مبدئيا» على خطة لدعم إمدادات الأسلحة إلى كييف لعام 2024.