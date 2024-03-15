

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم تجديد التعاقد مع المدرب الإيطالي دومينيكو تيديسكو لمدة عامين، ليظل مديرا فنيا لـ «الشياطين الحمر» حتى نهائيات كأس العالم 2026.



وتم تعيين تيديسكو (38 عاما) العام الماضي خلفا للمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز.



وحافظ منتخب بلجيكا على سجله خاليا من الهزائم خلال رحلة تأهله لكأس الأمم الأوروبية المقبلة «يورو 2024» في ألمانيا، حيث أوقعته قرعة دور المجموعات في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبي سلوفاكيا ورومانيا، بالإضافة لأحد المنتخبات المتأهلة من الملحق المؤهل للمسابقة القارية.



وبغض النظر عن نتائج المنتخب البلجيكي في «يورو 2024»، فإن المدرب السابق للايبزيغ وشالكه الألمانيين، سيقود الفريق لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد البلجيكي لكرة القدم، بيت فاندندريسشه، في بيان: «لم نتردد للحظة بشأن تمديد التعاقد بدومينيكو تيديسكو».



وأضاف فاندندريسشه: «بفريق متجدد، حقق رحلة رائعة نحو التأهل لأمم أوروبا. لذلك نحن سعداء بتمديد الشراكة لمدة عامين، وننظر بإيجابية إلى المستقبل».



من جانبه، قال تيديسكو: «بالنسبة لي، إنه لشرف كبير أن أكون مدربا لمنتخب بلجيكا. جميعنا في الطاقم التدريبي نستمتع حقا بهذه المهمة».



وأشار تيديسكو «العمل مع الفريق يبدو ممتعا، وأيضا مع جميع الموظفين في الاتحاد. أنا أتعاطف بنسبة 100% مع (الشياطين الحمر). ولهذا السبب أنا سعيد للغاية بمواصلة السير على الطريق الذي اخترناه معا».



وجاءت هذه الأخبار قبل مباراتي منتخب بلجيكا الوديتين ضد ايرلندا في دبلن يوم 23 الشهر الجاري، وإنجلترا في ويمبلي بعد 3 أيام، ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في كأس أمم أوروبا.