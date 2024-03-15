

بيروت - ناجي شربل



فض الأنصار شراكته في الصدارة مع العهد حامل اللقب بالفوز عليه بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما بمجمع المرداشية الرياضي في زغرتا (شمال لبنان)، بافتتاح المرحلة الأولي من الجولة الثانية (من ثلاث)، الخاصة بمجموعة الصدارة، للفرق التي احتلت المراكز الـ 6 الأولى في ختام مرحلة الذهاب من الدوري العام اللبناني الـ 63.



وشهدت المباراة تطبيق نظام الاستعانة بالفيديو من قبل الحكام «VAR» المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، للمرة الأولى في الملاعب اللبنانية.



وسجل حسن معتوق هدف الفوز لـ «الزعيم الأخضر» في الدقيقة (61).



وابتعد الأنصار بفارق 3 نقاط عن العهد الذي عانى خسارته الثانية هذا الموسم.