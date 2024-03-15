

مبارك الخالدي



عبر المنسق الإعلامي لفريق الكرة بالعربي مشعل العبكل، عن سعادته بتصدر الأخضر الدوري بعد الفوز 3-1 على النصر، مضيفا: «فوز مستحق سعينا له لضمان تواجد العربي في دائرة المنافسة والتطلع إلى صدارة الترتيب وهذا ما تحقق بجهود اللاعبين وحسن إدارة الجهاز الفني للمباراة وبقدر الشعور بالفرحة نشعر بالحزن والألم لإصابة بندر السلامة».



وطالب لجنة الحكام بضرورة التنبيه على حكام المباريات لحماية اللاعبين خصوصا من أصحاب المهارة في المرور، موضحا: «هناك فرق بين المهارة والتمثيل أثناء السقوط، فخسارة السلامة ليست للعربي فقط وإنما للأزرق الذي سيفتقد جهوده في مواجهتي قطر بالتصفيات المشتركة».



ولفت إلى أن «الأخضر» يعاني من الإرهاق وكثرة الإصابات وهي إصابات ملاعب وأمرها وارد جدا خصوصا للاعبين المهاريين وليست قصورا في أداء الجهاز الطبي أو الفني المساعد كما يشاع من قبل البعض، مؤكدا أن الجهاز الفني منح اللاعبين راحة لمدة يومين على أن يعود بعدها الفريق لاستئناف تدريباته.