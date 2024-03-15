القاهرة - ناهد إمام



استعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات الهيئة في مختلف مجالات التنمية العمرانية منذ تأسيسها عام 1979 وحتى نهاية شهر يونيو الماضي.



وأوضح د.عاصم الجزار، أن إجمالي استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ تأسيسها عام 1979 حتى نهاية شهر يونيو الماضي، بلغ 500 مليار جنيه، موزعة كالتالي: (241 مليار جنيه استثمارات البنية الأساسية - 152 مليار جنيه استثمارات الإسكان - 107 مليارات جنيه استثمارات الخدمات والزراعة وغيرها من مجالات التنمية)، هذا بخلاف الاستثمارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستثمارات القطاع الخاص بالمدن الجديدة.



وأشار وزير الإسكان إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم وجار تنفيذها بمعرفة الهيئة منذ تأسيسها حتى نهاية يونيو الماضي، بلغ نحو 1.33 مليون وحدة سكنية بالمدن الجديدة والقرى السياحية، موزعة كما يلي: 376 ألف وحدة سكنية منذ تأسيس الهيئة عام 1979 وحتى نهاية يونيو 2014، ومليون و8 آلاف وحدة سكنية تم وجار تنفيذها من يوليو 2014 حتى نهاية يونيو 2023، أي أن الوحدات السكنية التي تم ويجري تنفيذها بواسطة الهيئة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى نهاية يونيو 2023، تساوي 270% مما نفذته الهيئة خلال 35 عاما.



وأوضح د.وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه في مجال المشروعات الخدمية، تم وجار تنفيذ 4102 مبنى خدمي منذ تأسيس الهيئة حتى نهاية يونيو 2023، منها 1449 مبنى تم تنفيذه حتى نهاية يونيو 2014، و2653 مبنى تم وجار تنفيذه (2188 مبنى تم تنفيذه - 465 مبنى جار تنفيذه) في الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية يونيو 2023.