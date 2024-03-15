القاهرة ـ ناهد إمام



أعلن البنك المركزي عن مشاركة 11 بنكا في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين عبر إتاحة الخدمات المصرفية والمالية في 20 محافظة و52 مركزا و1667 قرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



تأتي المشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعزيزا للتعاون والتنسيق المستمر بين البنك المركزي المصري مع كافة جهات الدولة واستكمالا للشراكات مع العديد من الوزارات والهيئات المختلفة ومنها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة لتحقيق التنمية المستهدفة.



وذكر البنك في بيان له، أن وفدا يضم ممثلين عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك أجرى زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر مؤخرا تشمل 11 قرية بمركز القرنة ومركز البياضية بغرض التعرف على التحديات التي تواجه المواطنين من أرض الواقع والوقوف على المتطلبات والاحتياجات المصرفية والمالية للقرى في المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية.



وأضاف البيان أن ذلك يأتي بعد المشاركة الفعالة للبنوك تحت رعاية البنك المركزي المصري في المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2023 والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتمكينهم اقتصاديا منها: تركيب نحو 1217 ماكينة صراف آلي جديدة وافتتاح وتطوير 14 فرعا للبنوك فضلا عن توفير نحو 1.3 مليون منتج مالي (حسابات ـ بطاقات مدفوعة مقدما ـ محافظ هاتف محمول). كما تتضمن إتاحة تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 32.7 مليار جنيه (تمويل من البنوك والشركات والجمعيات متناهية الصغر الحاصلة على تسهيلات من البنوك) وتنظيم ما يقرب من 4400 ندوة تثقيف مالي حول الخدمات والمنتجات المصرفية استفاد منها نحو 236 ألف مواطن من الأفراد وأصحاب المشروعات والحرف.



ومن المقرر أن يشارك في المرحلة الثانية من المبادرة عدد 11 بنكا هي: بنوك «الأهلي المصري ـ مصرـ القاهرة ـ البنك الزراعي ـ قطر الوطني الأهلي ـ التجاري الدولي ـ الإسكندرية ـ المصرف المتحد ـ البنك المصري الخليجي ـ التجاري وفا بنك، بالإضافة إلى بنك التعمير والإسكان».