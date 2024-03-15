كشفت وزارة الدفاع التركية أنها استهدفت 582 «إرهابيا» منذ مطلع العام الحالي ولغاية أمس، بينهم 353 في شمالي سورية، في اشارة إلى مسلحي قوات سوريا الديموقراطية «قسد» ووحدات حماية الشعب الكردية «بي واي جي» واللتين تتهمهما أنقرة بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني «بي كي كي».



وقال مستشار الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع التركية زكي آكتورك إن: «تحييد الإرهابيين جرى خلال العمليات التي نفذت بما يشمل شمالي العراق وسورية ضد التنظيمات الإرهابية على رأسها PKK/PYG/PYD بالإضافة إلى تنظيمي داعش وغولن».



وأضاف آكتورك: «جرى تحييد 63 إرهابيا في الأيام السبعة الأخيرة خلال العمليات التي نفذتها القوات التركية.. عدد الذين تم تحييدهم منذ الأول من يناير 2024 بلغ 582 بينهم 229 شمالي العراق و353 شمالي سورية».



وأردف: «الأسبوع الماضي شهد تسليم إرهابيين اثنين نفسيهما لحرس الحدود بعد هروبهما من معسكرات التنظيم شمالي العراق».



وأكد آكتورك ضبط 138 شخصا «بينهم 4 أعضاء بتنظيم إرهابي، في أثناء محاولتهم دخول البلاد بطرق غير نظامية في الأسبوع الأخير»، مشيرا إلى منع ألفين و571 آخرين من التسلل إلى البلاد، وفق ما نقل المصدر.



يذكر أن «حزب العمال الكردستاني/ PKK»، يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق في سورية والعراق، ويشن منها هجمات تستهدف المواقع العسكرية التركية والداخل التركي.