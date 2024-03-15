بيروت - داود رمال - أحمد عزالدين

سلّم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب إلى السفير الفرنسي هيرفي ماغرو أمس الرد اللبناني الرسمي على المبادرة الفرنسية المتعلقة بوضع تصور للاستقرار في جنوب لبنان، معربا عن امتنان لبنان العميق للجهود الفرنسية. وقد أتى الرد اللبناني على أن المبادرة الفرنسية خطوة مهمة للوصول إلى سلام وأمن في جنوب لبنان. وجددت وزارة الخارجية تأكيد الموقف اللبناني الذي لا يرغب في الحرب، ويطالب بالتطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

كما التقى سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف برفقة النائب السابق أمل ابو زيد، حيث دعا السفير الروسي الوزير بوحبيب لزيارة موسكو للاحتفال بالذكرى الثمانين للعلاقات اللبنانية - الروسية.

والتقى بوحبيب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني النائب د.فادي علامة ترافقه مديرة شؤون الأونروا في لبنان د.دوروثي كلاوس، حيث أبلغها بأن لبنان يطالب كل المسؤولين الأجانب الذين نلتقي بهم بأن تمويل الأونروا مصلحة مشتركة لبنانيا، وإقليميا، ودوليا، وحذر الوزير من خطورة وقف تمويل الأونروا لأن ذلك يؤدي الى قطع الأمل عن الشعب الفلسطيني ويدفعهم للتطرف والعنف.

وعرض رئيس مجلس النواب نبيه بري بمقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله ابوحبيب للأوضاع العامة والرد اللبناني على الورقة الفرنسية.

وبعد اللقاء قال الوزير بوحبيب: دائما أزور دولة الرئيس بري من أجل بحث قضايا مهمة تهم البلد ككل، وطبعا دولته ركن أساسي في الدولة ولديه حكمة ومعرفة في الشؤون الخارجية.

وأضاف: تكلمنا عن الدور الفرنسي وأهميته، وضرورة أن تبقى فرنسا موجودة واليوم لديها مبادرة فيها الكثير من النقاط الجيدة والمقبولة وهناك نقاط تحتاج إلى المزيد من البحث.

وختم بو حبيب: قمت بتسليم رسالة الدولة للسفير الفرنسي وطبعا الرئيس ميقاتي والرئيس بري على اضطلاع، وتمنينا أن تكمل المبادرة، والفرنسيون يفكرون بهذه الطريقة ويريدون الاستمرار واستكمال هذه المبادرة، وهذا مهم لنا أن نتوصل إلى نوع من الاتفاق الذي يعطي الحدود الجنوبية الاستقرار الكامل والدائم.

كما تابع الرئيس بري تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤونا متصلة بالقطاع الصناعي خلال لقائه وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان.

وكان رئيس المجلس قد استقبل أيضا النائب فؤاد مخزومي، حيث جرى بحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.

على صعيد آخر، تلقى رئيس مجلس النواب برقية رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ هنأه فيها بحلول شهر رمضان المبارك.