الدغيم: المبادرات الطلابية تعطي صورة إيجابية عن الطالب الكويتي وقدراته ومهاراته



أكد سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر الجابر حرص سفارة الكويت على دعم أنشطة الطلبة الكويتيين الدارسين في البحرين ومبادراتهم التي تبرز الوجه الحضاري لبلدنا العزيز.



جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الشيخ ثامر الجابر لـ «كونا» تعليقا على إطلاق مجموعة من طلبة الطب الكويتيين في جامعة الخليج العربي بالبحرين حملة توعوية بعنوان «حافظ على بصرك» في أحد المراكز التجارية بالمنامة يوم الخميس، والتي تنتهي الجمعة برعاية المكتب الثقافي الكويتي في البحرين.



وأضاف الشيخ ثامر أن إطلاق الطلبة الكويتيين الحملة يعكس رقي الفكر والثقافة الإنسانية وما جبل عليه أهل الكويت منذ القدم من حب للخير والبذل والعطاء. وأشاد بجهود الطلبة في هذه المبادرة وحرصهم على استثمار وقتهم بالأعمال التطوعية لاسيما خلال هذا الشهر المبارك، مؤكدا أهميتها في تطوير مهاراتهم الشخصية وغرس قيم التفاني والعمل الجاد والشعور بالمسؤولية المجتمعية تجاه الآخرين.



وأوضح أن الطلبة والطالبات الدارسين في البحرين يؤكدون كل يوم أنهم خير سفراء في تمثيل بلادهم على أكمل وجه، وأنهم عماد المستقبل لبلدنا الغالية.



وأعرب عن شكره لرئيس جامعة الخليج العربي د.سعد آل فهيد ورئيس المكتب الثقافي الكويتي في البحرين د.محمد الدغيم واستشاري طب العيون الشيخ د.سعد آل خليفة على تنظيم هذه الفعالية ودعمها والمشاركة فيها.



من جانبه، أكد د.الدغيم في تصريح مماثل لـ «كونا» حرص المكتب على دعمه غير المحدود لهذه المبادرات الطلابية التي تعطي صورة إيجابية عن الطالب الكويتي وقدراته ومهاراته في تخصصه.



وشدد على اهتمام المكتب بجميع الجهود التي تسهم في خدمة المجتمع وتثقيفه ودعمه المتواصل لها، مشيدا بالمستوى المتميز الذي قدمه أبناء الكويت خلال هذه الفعالية.



وأعرب عن شكره للسفير الشيخ ثامر الجابر، على الاهتمام والمتابعة الدائمة لكل نشاط طلابي كويتي.