قلّد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف بمقر الوزارة عددا من قيادات الجيش رتبة «لواء» تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر عن صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد.



بدأت مراسم التقليد بقراءة المرسوم الأميري، بعدها قلد الشيخ فهد اليوسف القيادات العسكرية رتبهم الجديدة ونقل لهم تحيات وتهنئة صاحب السمو الأمير، وسمو رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة، كما هنأهم على نيلهم للثقة الأميرية الغالية، والتي تأتي تقديرا لجهودهم وعملهم المخلص الدؤوب في مختلف المواقع والمناصب التي أسندت إليهم.



وفي كلمة له عقب مراسم التقليد، دعا الشيخ فهد اليوسف الضباط المرقين إلى أن يكونوا دائما عند حسن ظن وثقة القيادة السياسية بهم، وأن يضعوا نصب أعينهم مخافة الله عزّ وجلّ، وتحقيق مصلحة البلاد العليا، وأن يتحملوا مسؤولياتهم بكل جدية وحزم، وأن يعملوا بشكل جاد ومتواصل للنهوض بقدرات وإمكانيات وحدات الجيش الكويتي ورفع مستوى الكفاءة والجاهزية لمنتسبيه، وذلك من خلال تعزيز دور التدريب والتأهيل، ودعم وتشجيع المتميزين، وإنصاف المستحقين ومحاسبة المقصرين، والمحافظة على الضبط والربط العسكري داخل وحداتهم، وتذليل كل العقبات أمام استكمال مسيرة العمل والإنجاز لتطوير مختلف القطاعات العسكرية في القوات المسلحة.



بدورهم، عبر الضباط المرقون عن خالص شكرهم وعظيم امتنانهم لمقام صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة على ما منحهم من ثقة غالية، هي محل تكليف ومسؤولية، مجددين بهذه المناسبة العهد والولاء والوفاء لوطنهم الغالي وقيادتهم الحكيمة وشعبهم الوفي، مؤكدين على العمل دائما في سبيل حفظ أمن الكويت وصون استقرارها وسلامة أراضيها.



حضر مراسم التقليد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر سالم المزين، ووكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل وعدد من كبار قادة الجيش.