وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف بـ «الحزم والحسم في مواجهة المخالفات المرورية وتطبيق القانون على الجميع حفاظا على سلامة مرتادي الطرق».



جاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني عقب زيارة تفقدية قام بها الشيخ فهد اليوسف إلى غرفة التحكم المركزي وغرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور بمنطقة جنوب الصباحية، حيث كان في استقباله الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات بالتكليف اللواء يوسف الخدة وعدد من قيادات المرور. ووفق البيان، استمع الشيخ فهد اليوسف خلال الزيارة إلى إيجاز عن نظام التحكم المركزي والمراقبة المرورية للإشارات الضوئية من خلال كاميرات المراقبة ونظام العد المروري لحجم الحركة المرورية على الطرق والتقاطعات إضافة إلى آلية استقبال الشكاوى المرورية عبر هاتف شكاوى المرور وكذلك انتشار دوريات المرور على مختلف الطرق وتعاملها مع البلاغات.



ووجه الشيخ فهد اليوسف بـ «تنفيذ الاستعدادات المرورية الشاملة بكل حرص ودقة حفاظا على سلامة مرتادي الطرق والانتشار الواسع لدوريات المرور في جميع الطرق الرئيسية والفرعية والتقاطعات لضبط كل من يحاول مخالفة قواعد وقوانين المرور والحد من الاختناقات المرورية»، كما وجه بـ «تقييم الوضع المروري في مختلف الأوقات والتعامل مع الاختناقات المرورية أولا بأول لتسيير الحركة المرورية والتعامل مع أي معوقات أو اختناقات مرورية طارئة».