بداح العنزي



وافقت البلدية على طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة تراخيص أنشطة في فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في منطقة مبارك العبدالله الجابر.



وقال مدير عام البلدية م.سعود الدبوس في كتابه الذي سيبحثه المجلس البلدي في جلسته غدا الاثنين إن الأنشطة تشتمل على ترخيص مركز علاج طبيعي وعلاج المهني، وعلاج تقويم الأعضاء للخدمات الطبية بالمصحات المتخصصة ومراكز إعادة التأهيل والصحة الوقائية ومعهد صحي وكافيه.



وأضاف م.الدبوس: ورد كتاب من إدارة الأنظمة الهندسية والذي يتضمن طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتقديم الخدمات الصحية والتأهيلية لرعاية المتقاعدين، حيث تم تخصيص الأرض للمؤسسة ضمن منطقة مبارك العبدالله الجابر بموجب قرار المجلس البلدي رقم م ب/ ف 99/3/52/3 المتخذ بتاريخ 1999/2/8 ويقضي بالموافقة على طلب «التأمينات الاجتماعية» تخصيص موقع بمساحة 10000م2 بأبعاد 100×100 ضمن منطقة مبارك العبدالله الجابر لإنشاء فرع المؤسسة - شريطة ألا يزيد ارتفاع المباني بها على ثلاثة طوابق والتنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ.



كما تم عرض الموضوع على لجنة الموافقات التنظيمية والتي رأت أنه يجب مخاطبة إدارة المخطط الهيكلي لإبداء الرأي ورفع تقرير للمجلس البلدي.



وتابع: تمت مخاطبة إدارة المخطط الهيكلي التي أكدت أن مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يقع ضمن الاستعمالات الحكومية المخصصة في منطقة مبارك العبدالله ويحيط به أرض المعارض (قسيمة حكومية - مبان عامة) وعلى ضوئه يرجى دراسة الأنشطة المراد تخصيصها في مبنى المؤسسة في منطقة مبارك العبدالله، كما تم عرض كتاب المخطط الهيكلي على لجنة الموافقات التنظيمية، والتي رأت بالموافقة ورفع تقرير للمجلس البلدي.



ولذلك، فإن الرأي الفني يتضمن التالي: الموافقة على طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإضافة أنشطة في فرع منطقة مبارك العبدالله وتشتمل على: مركز علاج طبيعي وعلاج المهني وعلاج تقويم الأعضاء للخدمات الطبية بالمصحات المتخصصة ومراكز إعادة التأهيل والصحة الوقائية ومعهد صحي ومطعم وكافيه.