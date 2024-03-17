اختتمت رائدة التكنولوجيا والابتكار، شركة «طلبات»، رعايتها لأسبوع المرور الخليجي الموحد في الكويت لعام 2024، كجزء من تعاونها الاستراتيجي الممتد مع وزارة الداخلية والقائم على توحيد الرؤى التنموية المشتركة بين القطاعين، الحكومي والخاص، نحو بيئة قيادة أكثر أمانا واستدامة، يحكمها سلوك مجتمعي مروري واع ومتحضر.



وبصفتها راعية رئيسية لموسم العام من أسبوع المرور الخليجي، الذي اختتمت فعالياته بعد انطلاقها أوائل الأسبوع الماضي من مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، ‎أكدت «طلبات»، حرصها على الاستمرار في تبني هذه المبادرة التوعوية، والعمل بشكل وثيق ومتصل مع وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، لتقديم شيء جديد ومبتكر في كل نسخة يقدمها أسبوع المرور.



وفي إطار هذه المشاركة المجتمعية، يبرز دور «طلبات» الرائد في دعم جهود الدولة وأجهزتها لتحقيق خطط التنمية الوطنية والمتمثل في مساهمتها كراع رئيسي لهذه الحملة التوعوية حيث قدمت الشركة دعمها لسلسلة من الأنشطة والمبادرات التي تمت خلال الأسبوع المروري.



ومن أبرزها كان جناح وزارة الداخلية التفاعلي والمستقل، الذي انطلق فور إنشائه في جولة تثقيفية، زار فيها الجناح عدد من المواقع الاستراتيجية في الكويت، التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين والمقيمين، منها مجمع الأفنيوز، ومجمع الخيران، ومستشفى الرازي، وغيرها.



واستقبل ممثلو الإدارة العامة للمرور عددا هائلا من زوار الجناح في كل من هذه المواقع، مرحبين بكل أسئلتهم واستفساراتهم عن كل ما يخص المرور والقيادة وقواعدهما، والرد عليها باستفاضة كاملة وسط أجواء مريحة وأقل رسمية.



وفي معرض تعليقه على هذه المبادرة، أوضح نائب الرئيس والمدير الإداري في «طلبات» الكويت، بدر الغانم، أن هذا التعاون التنموي والتوعوي بين شركة طلبات ووزارة الداخلية، جاء بدافع التأكيد على التزام الشركة المجتمعي تجاه منظومة النقل بأكملها، ودورها المساهم في ترقية الحركة المرورية، سواء عبر المشاركة الفعالة في مبادرات مماثلة والمخصصة لجمهور مستخدمي الطرق أو الاهتمام الخاص بتثقيف وتطوير أداء السائقين العاملين مع «طلبات».



وأضاف الغانم: إن طبيعة عمل سائقي التوصيل تعتمد بشكل أساسي على استخدام اليومي والمتواصل لشبك الطرق لإيصال طلبات الزبائن ولذلك الاهتمام بالجانب التوعوي والتدريبي له أهمية قصوى لدى «طلبات»، كما ان لهذا الاهتمام في عمليات التوصيل أثرا إيجابيا لتعزيز الرفاهية لدى سائقي التوصيل، وذلك بإطلاق مبادرات بشكل دوري لتوفير بيئة عمل آمنة ومريحة وصحية، بما يضمن سلامتهم وسلامة محيطهم المروري بأكمله، ذاكرا سلسلة الافتتاحات الأخيرة لاستراحات «طلبات»، المجهزة لراحة ورفاهية سائقيها بين رحلات التوصيل.



وتابع: الجانب الآخر وهو تحسين مهارات سائقي توصيل «طلبات» من خلال البرنامج التأسيسي والتعريفي المتكامل، الذي يخضعون له، لتضمن لهم الشركة بيئة قيادة آمنة، وترتقي بأدائها كمستخدم على الطرق والشوارع في الكويت، ويتضمن البرنامج التأهيلي، الذي ستقدمه «طلبات» خلال هذه الفترة لتزامن أسبوع المرور العالمي، التعريف بمجموعة من تطبيقات واحترازات الأمن والسلامة الإجبارية على الطريق، التي يلتزم بها كل فرد في فريق التوصيل، كما يشمل دورات تدريبية مكثفة ومفصلة، وبالإضافة إلى إقامة ندوات ومحاضرات بشكل دوري، كل 3 أشهر، للتوعية بمعايير السلامة على الطرق - بالتعاون مع وزارة الداخلية.