13.53 مليار دينار إجمالي الموجودات في فبراير الماضي

2.1 مليار دينار قيم الأوراق المالية والمسكوكات في فبراير

الاحتياطيات السائلة تغطي الواردات لأكثر من 13 شهراً

معدل تغطية الواردات يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف



علاء مجيد



شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت ارتفاعا بنهاية شهر فبراير الماضي ليصل إلى مستوى 13.18 مليار دينار بارتفاع على أساس شهري بلغت نسبته 4.27% وبواقع 541 مليون دينار خلال الشهر مقارنة بـ 12.64 مليار دينار في شهر يناير الماضي، وذلك بحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي لشهر فبراير 2024.



ومنذ بداية العام وخلال أول شهرين من العام الحالي 2024 فقد سجل الاحتياطي الأجنبي ارتفاعا بنسبة 1.54% وبقيمة 200 مليون دينار مقارنة بـ 12.98 مليار دينار في شهر ديسمبر الماضي.



ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد اجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.



وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد انها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 اشهر من متوسط قيمة الواردات.



احتياطي الذهب



ولم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الـــحالية.



ووفق النشرة الشهرية، فقد وصل اجمالي موجودات البنك 13.53 مليار دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ13.18 مليار دينار بالاضافــة إلى الاحتياطات الذهبية بقيمة31.74 مليون دينار واحتياطات اخرى بمقدار 313.61 مليون دينار.



وشهد اجمالي الموجودات ارتفاعا شهريا خلال فبراير الماضي بنسبة بلغت 4.3% مقارنة بـ12.96 مليار دينار بنهاية يناير الماضي، ومنذ بداية العام شهدت الموجودات ارتفاعا بنسبة 1.57% مقارنة بـ 13.32 مليار دينار بنهاية بديسمبر الماضي.



وتقيس الموجودات الاجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.



الأوراق المالية والمسكوكات



سجل مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات خلال شهر فبراير من العام الحالي 2024 نحو 2.098 مليار دينار بارتفاع قدره 196 مليون دينار وبنسبة زيادة بلغت 10.14% عن شهر يناير البالغ 1.933 مليار دينار، وتتوزع الأوراق المالية والمسكوكات على 2.067 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 31.566 مليون دينار.



وارتفعت أوراق النقد فئة 20 دينارا خلال شهر فبراير حيث وصلت إلى مستوى 1.154 مليار دينار مقارنة بمستوى 1.087 مليار دينار في شهر يناير الماضي.



وصعدت فئة 10 دنانير حيث وصلت في نهاية فبراير إلى 699.37 مليون دينار مقارنة 638.79 مليون دينار في يناير الماضي، وزادت فئة 5 دنانير فبلغت بنهاية فبراير الماضي 125.94 مليون دينار في مقارنة بـ 103.17 ملايين دينار في يناير الماضي.



وزادت أيضا فئة الواحد دينار حيث بلغت بنهاية فبراير الماضي 56.98 مليون دينار مقارنة بـ 46.62 مليون دينار في يناير الماضي، كما ارتفعت فئة النصف دينار لتبلغ 16.59 مليون دينار بنهاية فبراير الماضي مقارنة بـ 14.02 مليون دينار في يناير الماضي. وارتفعت فئة الربع دينار حيث بلغت بنهاية فبراير الماضي 13.64 مليون دينار مقارنة بـ 11.89 مليون دينار في يناير الماضي. أما على مستوى المسكوكات فقد ارتفعت خلال شهر فبراير من العام الحالي 2024 لتصل لمستوى 31.56 مليون دينار مقارنة بمستوى 31.52 مليون دينار التي تم تسجيله في يناير الماضي.



وبلغت فئة الـ 100 فلس خلال شهر فبراير الماضي بنحو 14.24 مليون دينار مرتفعة عن مستوى شهر يناير والتي سجلت وقتها 14.22 مليون دينار.



وسجلت فئة الـ 50 فلسا مستويات 10 ملايين دينار خلال فبراير الماضي مرتفعة عن مستويات شهر يناير الماضي البالغة 9.98 ملايين دينار.



بينما ارتفعت فئة الـ 20 فلسا خلال شهر فبراير بنسبة طفيفة مسجلة مستويات 4.09 ملايين دينار، كما زادت قليلا فئة الـ 10 فلوس مسجلة مستويات 1.93 مليون دينار بنهاية شهر فبراير، وسجلت فئة الـ 5 فلوس خلال شهر فبراير نفس مستويات شهر يناير الماضي تقريبا، وسجلت فئة الـ 1 فلس بنهاية فبراير مستوى 12.76 ألف دينار وهو نفس مستوى شهر يناير السابق.