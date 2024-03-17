

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن رعايتها الرئيسية لبطولة القبس الرمضانية الثالثة للبادل والتي ستقام في دسمان على ملاعب اليوسفي. ويأتي دور شركة stc في رعاية البطولة في أعقاب شراكتها الاستراتيجية مع «القبس»، والتي بدأت قبل انطلاق البطولة الأولى قبل 3 سنوات.



وتأتي رعاية البطولة كمبادرة إضافية ضمن حملة stc الرمضانية 2024 تحت شعار «بالخير نروح أبعد» التي تندرج في إطار برنامجنا الشامل والمتكامل للمسؤولية الاجتماعية، وكانت بطولة «القبس للبادل» قد بدأت يوم 14 مارس، على أن تقام النهائيات يوم 22 مارس على ملاعب اليوسفي لكرة القدم في دسمان.



وستشمل البطولة هذا العام فئات مختلفة، مما يتيح للأطفال والكبار من كل الأعمار المشاركة في البطولة والتي تحظى بمتابعة واسعة، حيث ستكون هناك 7 فئات مشاركة في بطولة القبس للبادل الرمضانية الأكبر والأكثر متعة في الكويت.



وأشارت stc إلى أن إغلاق باب التسجيل لبطولة القبس الرمضانية للبادل في وقت قياسي يعكس الإقبال الكبير من قبل الرياضيين والشباب الكويتي على المشاركة والمنافسة في مثل هذه المسابقات. وطوال البطولة بأكملها، ستقدم «القبس» تقارير عن الأحداث في ملعب البادل من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها أثناء التفاعل مع اللاعبين والمشجعين.



وفي هذا الصدد، قالت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc: «سعداء بالتعاون مع «القبس» للمرة الثالثة على التوالي والمشاركة كراع رئيسي لبطولة القبس الرمضانية للبادل لعام 2024 والتي أصبحت من اكبر البطولات في الكويت خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعكس مشاركتنا في هذه المبادرة مدى دعم stc للرياضة بشكل عام ضمن ركائزنا الاستراتيجية للمسؤولية المجتمعية والتي دأبنا على تعزيزها من خلال مساهمتها في فعاليات متنوعة، لما للرياضة من دور في تعزيز أسلوب حياة صحي ودور مهم في تشجع الرياضيين الشباب».