

ضمن جهودها الشاملة لدعم وريادة المسؤولية الاجتماعية، تنظم الشركة الكويتية للاستثمار دورة البادل الرمضانية الثالثة، وذلك بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار.



وفي هذا الخصوص، كشف ضابط أول العلاقات العامة والإعلام في «الكويتية للاستثمار» مجرن اللوغاني أنه من المقرر أن تبدأ دورة الشركة الرمضانية الثالثة لـ «البادل» من 18 إلى 20 مارس الجاري وذلك في ملاعب «المساحة» في الشويخ الصناعية من الساعة 9 مساء حتى 12 منتصف الليل بمشاركة 34 فريقا تضم 68 لاعبا.



ولفت اللوغاني إلى أن ما يميز هذه الدورة أنه تم خلالها السماح لجميع اللاعبين المحترفين من موظفي القطاع الخاص بالمشاركة لمحاولة لإثراء تجربة الفرق المشاركة والحضور.



وبين أن تنظيم «الكويتية للاستثمار» لدورة البادل الرمضانية الثالثة يهدف إلى تعزيز العلاقات بين جميع موظفي القطاع الخاص من جميع القطاعات المختلفة، والتي تشمل قطاعات النفط والاستثمار والبنوك والتعليم والاتصالات والقطاع الطبي وشركات الأثاث والاكاديميات الرياضية.



وأكد أن «الكويتية للاستثمار» تواصل دعم الأنشطة والفعاليات التوعوية والرياضية والتعليمية والاجتماعية المختلفة ضمن إستراتيجية أوسع للشركة لتفعيل المسؤولية الاجتماعية والتي تنفذها في مجالات الخدمة المجتمعية ونشر الثقافة الاستثمارية والرياضية، إضافة إلى مساعيها الرامية إلى دعم تمكين الشباب والمرأة.



وأشار اللوغاني إلى المبادرات الرياضية تشكل حجر زاوية في إستراتيجية «الكويتية للاستثمار» للمسؤولية الاجتماعية، من خلال توفيرها الإرشاد، والفعاليات النوعية، وصولا لخلق مجتمع أكثر شمولا، موضحا أن برامج «الكويتية للاستثمار» في هذا الاتجاه شهدت زخما متزايدا انطلاقا من التزام الشركة القوي والراسخ تجاه المجتمع وموظفيها وتطلعها الدائم إلى دعمهما بشكل مستمر.