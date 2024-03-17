ارتفع رأس المال السوقي للبورصات العربية نهاية شهر فبراير الماضي، إلى نحو 4.54 تريليونات دولار، مقارنة بنحو 4.4 تريليونات دولار في نهاية يناير من العام الحالي.



وأظهرت بيانات شهر فبراير لصندوق النقد العربي، أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 775.1 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 198.8 مليار دولار، وبلغت رسملة السوق المالية السعودية «تداول» نحو 2.983 تريليون دولار.



وأشارت البيانات إلى أن رأس المال السوقي لبورصة قطر سجل 165.8 مليار دولار، وبورصة الكويت نحو 143.2 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 66.7 مليار دولار، وبورصة مصر 64.7 مليار دولار، وبورصة مسقط 61.7 مليار دولار.



وأضافت أن رأس المال السوقي لبورصة عمان بلغ 24.1 مليار دولار، وبورصة البحرين 20.9 مليار دولار، وبورصة بيروت 18 مليار دولار، وبورصة تونس 7.7 مليارات دولار، وسوق دمشق للأوراق المالية 5.68 مليارات دولار، وبورصة فلسطين 4.38 مليارات دولار.