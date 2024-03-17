

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن انعقاد الملتقى العقاري الأول بنجاح مؤخرا، وذلك في فندق فورسيزونز الكويت، بحضور واسع لرجال الأعمال والمستثمرين وصناع القرار في القطاع العقاري. وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من خبرة البنك التي تتجاوز 50 عاما منذ تأسيسه كبنك الكويت العقاري، وتأكيدا على اهتمامه باستعراض أحدث الحلول العقارية التقليدية والرقمية، على حد سواء، في ظل الاهتمام المتزايد بمواكبة التطورات والابتكارات في هذا المجال الحيوي وتماشيا مع استراتيجية التحول الرقمي.



وبهذه المناسبة، قال المدير العام للإدارة العقارية في KIB، جاسم العبدالهادي: إن هذه الخطوة المتقدمة والنجاح الذي حققه الملتقى العقاري الأول لبنك الكويت الدولي يرسخ التزامنا باستراتيجيتنا الشاملة والرامية إلى تلبية احتياجات سوق العقارات وتطلعات العملاء فيه. ونحن لا ندخر جهدا في تطوير خدماتنا ومنتجاتنا لتكون قيمة مضافة للعملاء، ما يعكس رؤيتنا بعيدة المدى في الحفاظ على موقعنا المتقدم في المنافسة على مواكبة التطورات والاستجابة السريعة لتغيرات السوق بشكل مستمر وفعال، لافتا إلى أن هذا الحدث كان فرصة مثالية للتواصل وتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والمتخصصين العقاريين، والتعرف إلى أحدث التطورات والابتكارات في مجال العقارات.



من جانبه، قال مدير قسم الاستشارات العقارية ومدير قسم تطوير المنتجات والدعم - الإدارة العقارية في KIB، م.فهد الصالح: لقد استعرضنا خلال هذا الملتقى المهم كافة التفاصيل المتعلقة بمنصة KIB Aqari الرقمية المبتكرة والمدعومة بخدمة طلب التقييم العقاري الأولى من نوعها في الكويت، والتي تعتبر كذلك نقلة فريدة في عالم المنتجات العقارية الرقمية، وتندرج في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى تطوير منتجاته الرقمية باستمرار من أجل ضمان السهولة والمرونة للعملاء من أصحاب العقارات عند إنجاز عمليات مختلفة تشمل البيع والشراء والتأجير، إضافة إلى خدمة تحصيل الإيجارات التلقائي الأولى من نوعها في الكويت.



وسلط KIB الضوء في الملتقى على كافة المستجدات المرتبطة بالخدمات المصرفية الخاصة المقدمة لأصحاب العقارات، مثل التمويل العقاري، إدارة أملاك الغير وخدمات الاستثمارات العقارية، حيث يوفر فريقا من الخبراء المتخصصين في مجال العقارات لمساعدة العملاء في اتخاذ القرارات الصائبة التي تضمن تحقيقهم أعلى عائد ممكن من استثماراتهم العقارية.