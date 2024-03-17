

مبارك الخالدي



يواصل منتخبنا الوطني تدريباته المكثفة في معسكره المقام حاليا أبوظبي تحضيرا لمواجهة منتخب قطر 21 الجاري، وذلك ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى كأس العالم والمقرر إقامتها في أميركا وكندا والمكسيك 2026 وكأس آسيا في السعودية 2027. وكانت بعثة «الأزرق» قد وصلت إلى أبوظبي مساء الخميس الماضي للدخول في معسكر تدريبي حتى 19 الجاري، إذ من المقرر أن تغادر بعدها مباشرة إلى الدوحة وعقب اللقاء ستعود مباشرة إلى الكويت للتجهيز لمباراة العودة على ستاد جابر الدولي في 26 الجاري. وباشر «الأزرق» تدريباته على فترتين صباحية ومسائية تخللتهما محاضرات فنية للمدرب البرتغالي روي بينتو ومساعده الوطني أحمد عبدالكريم تركزت حول العامل الذهني وضرورة الابتعاد عن التفكير في المباراة في الوقت الراهن وتوجيه الأنظار نحو الالتزام ببرنامج المعسكر وبالتعليمات الفنية خلال الحصص التدريبية لتنفيذ الغاية منها في المباراة.



وفي جانب آخر، قام الجهاز الطبي بتكثيف البرامج الخاصة بالاستشفاء وإعادة تأهيل اللاعبين بعد الإرهاق الذي عاني منه أغلبهم مع ختام الجولة الأولى من مجموعة البطولة لدوري زين الممتاز لكرة القدم، إذ تبدو قائمة المنتخب خالية من الإصابات المقلقة. وكان بينتو قد استدعى قبل ساعات من سفر البعثة كلا من: راشد الدوسري، عبدالمحسن العجمي، وبدر طارق، وذلك لتعويض غياب كل من: سامي الصانع، ومهدي دشتي وبندر السلامة بداعي الإصابة.