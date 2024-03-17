

شكل مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان لجنة مالية لصرف المستحقات المالية للأجهزة الفنية والإدارية والعاملين في ناديي الجهراء والنصر برئاسة نائب مدير عام الهيئة لقطاع المالية والإدارية فيصل اليتيم ونائب المدير العام لقطاع الرياضة التنافسية بشار عبدالله وعضوية مدير إدارة المتابعة والتفتيش خليفة الطراروة وعدد من المحاسبين.



وأكد البيدان في بيان صحافي، أن مدة عمل اللجنة 3 شهور، والتي ستقوم بممارسة مهامها بالانتقال إلى مقر كل من ناديي الجهراء والنصر ولها حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات والسندات المالية بالناديين لحصر كل المستحقات الخاصة بالأجهزة الفنية والعاملين بكل ناد، مضيفا: «سيتم اتخاذ كل إجراءات صرف المستحقات المالية للأجهزة الفنية والطبية والإدارية وجميع العاملين وفقا للعقود الموقعة مع كل منهم أو قرارات التعيين، وفقا للوائح والنظم المعمول بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إقامات المدربين واللاعبين (تجديد - نقل - سمة دخول - زيارات)، وفقا للوائح والنظم المعمول بها».



وأشار البيدان إلى أن للجنة حق التوقيع على المعاملات المصرفية لدى البنوك فيما يتعلق بصرف المرتبات والشيكات الخاصة للأجهزة الفنية والطبية والإدارية وكافة العاملين بكل من ناديي النصر والجهراء، مع منحها صلاحيات القيام بأي مهام أخرى تراها مناسبة لتحقيق أعمالها.