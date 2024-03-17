

يتطلع برشلونة إلى الاحتفاظ بآماله الضئيلة في الدفاع عن لقبه عندما يحل ضيفا على أتلتيكو مدريد ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ذلك بعد أن تلقى كلاهما جرعة معنوية عالية ببلوغهما ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. كما يلتقي إشبيلية مع سلتا فيغو، وفياريال مع فالنسيا.



إيطاليا



يستأنف انتر ميلان رحلته السلسة نحو إحراز لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة العشرين، ويحل ضيفا على نابولي حامل اللقب ضمن المرحلة التاسعة والعشرين، حيث يطمح الفريقان إلى تضميد جراحهما بعد خروجهما من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.



وبعدما أصبح انتر خارج المسابقة القارية سيضع كل تركيزه على حسم السكوديتو، حيث يحتاج بعد إلى 5 انتصارات إضافية من اجل تأكيد فوزه باللقب، ويتصدر حاليا الترتيب العام بفارق 16 نقطة عن جاره ميلان الذي يتساوى معه بـ 19 لقبا لكل منهما، علما أن الأخير سيواجه هيلاس فيرونا.



ويبحث يوفنتوس ثالث الترتيب عن استعادة سكة الانتصارات بعد سلسلة من النكسات كان آخرها الخسارة أمام نابولي 1-2 ثم التعادل أمام اتالانتا 2-2، ذلك عندما يستضيف جنوى. ويلعب روما الخامس بـ 48 نقطة مع ساسوولو، فيما يواجه اتالانتا السادس بـ 47 نظيره فيورنتينا.



ألمانيا



يطمح باير ليفركوزن إلى مواصلة موسمه الخارق والاقتراب خطوة إضافية من حلم التتويج بباكورة ألقابه في الدوري الألماني لكرة القدم عندما يحل ضيفا على فرايبورغ ضمن المرحلة السادسة والعشرين.



وواصل ليفركوزن مشواره الرائع في الدوري محققا فوزه السادس تواليا والـ21 هذا الموسم على حساب فولفسبورغ 2-0 الأحد الماضي، حيث لم يخسر في مختلف المسابقات في 36 مباراة حتى الآن (31 فوزا مقابل 5 تعادلات) معززا رصيده بـ67 نقطة ومحكما قبضته على صدارة «بوندسليغا».



وتشهد معركة التأهل إلى دوري أبطال صراعا قويا، حيث يلتقي بوروسيا دورتموند الرابع مع أينتراخت فرانكفورت السادس.



فرنسا



لا يزال باريس سان جرمان حامل اللقب يبحث عن فوز في الدوري الفرنسي لكرة القدم يعزز موقفه الساعي إلى إحراز اللقب للمرة الثالثة تواليا، وذلك بعدما تعثر في مبارياته الثلاث الأخيرة في ظل عدم الاعتماد الكلي على نجمه كيليان مبابي، وستكون مواجهة مضيفه مونبلييه ضمن المرحلة السادسة والعشرين فرصة جديدة للبقاء بعيدا في الصدارة. وعلى الرغم من تعادل الفريق الباريسي في مبارياته الثلاث الأخيرة ضمن الدوري، فإن ملاحقه بريست لم يستغل ذلك جيدا بعدما سقط في المرحلة الماضية أمام مضيفه لنس بهدف دون رد، ليعود فارق النقاط العشر بينه وبين المتصدر.