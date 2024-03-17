أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي التابعة للوزارة أن المؤسسة قامت بتقديم مساعدات مالية وعينية بإجمالي 32.500 مليون جنيه على مدار العام، بما يشمل 7.500 ملايين جنيه أثناء شهر رمضان المبارك في صورة حزم وكراتين أغذية لعدد من المستفيدين في 14 محافظة، وذلك في إطار دور المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي في تنمية المجتمع والمشاركة في تقديم المساعدات للفئات الأولى بالرعاية.



وأضافت القباج أن تغطية الأسر الأولى بالرعاية بمظلة الحماية تأتي في إطار دعم هذه الأسر وتمكينها، علما بأنه يتم تقديم هذه المساعدات عبر الأفرع المختلفة للمؤسسة بكل المحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.



جدير بالذكر، أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بدأت تطوير أنشطة تمكين اقتصادي للأسر التي تخدمها وغيرها من الأسر التي تشمل فئات قادرة على العمل لمساعدتها على تحسين سبل العيش، وذلك بالتعاون مع كل من برنامج الأغذية العالمي ومع برنامج تنمية الأسرة المصرية، ويبلغ حجم تمويل أنشطة التمكين الاقتصادي 200 مليون جنيه مصري تقريبا يتم تحويلهم للأسر في صورة قروض دوارة ذات فائدة بسيطة تتلاءم مع القدرات المالية للأسر المستفيدة، ليتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر في مجالات زراعية وصناعية وخدمية وتجارية.



وتستهدف المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي إلى تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكل أنواعها التي تتمثل في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل كذلك الحالات الملحة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.