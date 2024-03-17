هادي العنزي



بصفوف مكتملة، يواصل الفحيحيل تدريباته اليومية في الفترة المسائية بقيادة مدربه الدولي السوري السابق فراس الخطيب.



وسيخوض الفحيحيل مباراة ودية واحدة خلال فترة التوقف الدولي الحالية حين يلتقي نظيره التضامن الخميس المقبل، وذلك استعدادا لثاني جولات مجموعة البطولة بدوري زين أمام القادسية 29 الجاري،



من جانبه، قال مدير الفريق نجم العنزي: «يبذل الجهازان الفني والإداري وجميع اللاعبين دون استثناء أفضل ما لديهم لإظهار الفريق بأفضل صورة ممكنة في جميع المباريات، والجميع يعمل بروح الفريق الواحد، ونأمل أن نلتقي الأصفر ونحن في أتم جاهزية فنية ونفسية لمواصلة المستويات المتميزة التي يقدمها الأحمر».



وأشار العنزي إلى أن الفريق لا يعاني من وجود إصابات في صفوفه، مضيفا: «نأمل عودة كاملة لأحمد الرياحي، الذي أخذ يشارك لفترات محدودة في مباريات الفريق بعد تعافيه من الإصابة».