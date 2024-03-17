الدوحة ـ فريد عبدالباقي



قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منح قطر حق تنظيم النسخ الخمس المقبلة من كأس العالم للعبة تحت 17 عاما، والتي ستقام سنويا اعتبارا من 2025 وحتى 2029.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس «فيفا»، الذي عقد افتراضيا في مدينة زيوريخ السويسرية، حيث قرر المجلس إقامة بطولة كأس العالم تحت 17 عاما سنويا بدلا من كل سنتين اعتبارا من العام 2025 ورفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 48 منتخبا.



إلى ذلك، قرر قائد منتخب قطر ونادي السد حسن الهيدوس اعتزال اللعب دوليا، وذلك قبل يوم من إعلان قائمة «العنابي» التي تستعد لخوض مباراة مرتقبة مع منتخبنا الوطني «الأزرق» الخميس المقبل على ستاد «جاسم بن حمد» بنادي السد، في ثالث جولات المجموعة الأولى من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك ونهائيات كأس آسيا 2027 بالسعودية، وتضم المجموعة أيضا منتخب الهند وأفغانستان. ومن المقرر أن يرتدي لاعب السد أكرم عفيف قميص الهيدوس والذي يحمل رقم 10، خلال مباراة «الأزرق» القادمة.



«ريمونتادا» للسد والدحيل



في سياق آخر، تمكن نادي السد من تحقيق ريمونتادا في الدوري القطري، عندما حول تأخره بهدفين أمام معيذر إلى فوز بنتيجة 4-2، في افتتاح مباريات الجولة الـ 18 والتي أقيمت مساء أول من أمس على ستاد «جاسم بن حمد» بنادي السد.



تقدم معيذر بهدفين عن طريق الثنائي المحترف المغربي أيمن الحسوني، والبرازيلي تياغو دي لينكو في الدقيقتين 39 من ركلة جزاء و45، فيما سجل رباعية السد أكرم عفيف (هاتريك) في الدقائق 73 و76 من ركلتي جزاء و90+8، وطارق سلمان في الدقيقة 48. وبهذا الفوز، حافظ السد على صدارة الدوري برصيد 40 نقطة، وتجمد رصيد معيذر عند 11 في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.



وفي مباراة أخرى، أوقف الدحيل سلسلة نتائجه السيئة في الدوري بتحقيق ريمونتادا أيضا أمام الشمال والفوز بنتيجة 3-1، سجل للدحيل كل من صهيب جنان (61)، والكيني مايكل أولونغا هدفين (73 و89)، فيما سجل للشمال المهاجم الإيراني أوميد إبراهيمي (61)، وبذلك حقق الدحيل حامل اللقب انتصاره السادس في المسابقة ويرفع رصيده إلى 22 نقطة، وتجمد رصيد الشمال عند 18 نقطة.



المعز علي يحطم شاشة



الـ VAR



هذا وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد القطري إيقاف مهاجم الدحيل المعز علي مباراة واحدة «إيقافا انضباطيا»، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال قطري بسبب السلوك غير الرياضي بعد نهاية مباراة فريقه أمام الوكرة في الجولة الـ 17 من الدوري القطري، إضافة إلى دفع مبلغ ألف يورو ثمن شراء شاشة الـ VAR بدلا عن الشاشة التي قام بكسرها، وذلك وفقا للتقرير الصادر من الشركة المشغلة لتقنية الفيديو المساعد ‏VAR في الاتحاد القطري لكرة القدم.



إلى ذلك، تختتم اليوم مباريات الجولة الـ 18 بقمة كلاسيكية، تجمع بين الغرافة (الوصيف 34 نقطة) في 9:30 مساء اليوم بضيفه على ستاد «ثاني بن جاسم» فريق الريان (الثالث 32 نقطة) في صراع على وصافة الدوري، وفي التوقيت نفسه يلتقي المرخية (الثاني عشر والأخير 8 نقاط) مع نادي قطر (العاشر 13 نقطة) بستاد «حمد الكبير» بالنادي العربي.