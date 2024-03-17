عزّز بولونيا آماله في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه بفوزه الثمين على إمبولي 1-0 في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة ايطاليا.



ورفع بولونيا رصيده إلى 54 معززا مركزه الرابع ومتقدما بفارق 6 نقاط عن روما الذي يلتقي ساسوولو.



وانتظر بولونيا الذي لا يملك نجوما في صفوفه، الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليسجل له البديل جوفاني فابيان هدف المباراة الوحيد.



وعاد بولونيا بالتالي إلى نغمة الانتصارات بعد سقوطه أمام إنتر المتصدر 0-1 الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن حقق ستة انتصارات تواليا قبلها.