القاهرة ـ محمد سامي



أعلن الموقع الرسمي للجنة الأولمبية الدولية عن وضع منتخب مصر الأولمبي في المستوى الثالث إلى جانب منتخبات مالي والولايات المتحدة الأميركية وثالث تصفيات آسيا بتصنيف المنتخبات المشاركة في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



وتقام القرعة بعد غد الأربعاء في فرنسا، علما أن المباريات ستقام خلال الفترة بين 24 يوليو و10 أغسطس المقبلين في مدن: باريس، نانت، بوردو، مرسيليا، نيس، سان إيتيان، وليون.



وأفاد بيان اللجنة بأنه سيتم تقسيم المنتخبات الـ 16 المتأهلة إلى 4 مجموعات بناء على نتائجها في آخر 5 نسخ أولمبية إلى جانب نقاط إضافية لأبطال القارات.



ويضم المستوى الأول منتخب فرنسا صاحب الضيافة بجانب بطل آسيا تحت 23 عاما ووصيف آسيا تحت 23 عاما ومنتخب الأرجنتين، فيما يضم المستوى الثاني منتخب المغرب بطل أفريقيا تحت 23 عاما بجانب منتخب إسبانيا، وپاراغواي ونيوزيلندا.



وفي المستوى الرابع منتخبات أوكرانيا والدومينكان والفائز من الملحق الفاصل بين منتخبي غينيا رابع أفريقيا ضد رابع آسيا.



ولن تتمكن البرازيل من الدفاع عن لقبها الذي حققته في طوكيو 2020 بعدما فشلت في التأهل لأولمبياد باريس لتغيب عن الألعاب لأول مرة منذ أثينا 2004.



في السياق ذاته، يغادر المنتخب الأولمبي بقيادة المدرب البرازيلي روجيه ميكالي القاهرة صباح اليوم الاثنين إلى مدينة الأحساء السعودية استعدادا للقاء نظيره الإماراتي يوم 20 الجاري ببطولة غرب آسيا الودية والتي تضم منتخبات مصر والسعودية والأردن والعراق والإمارات وكوريا الجنوبية وتايلند وأستراليا.



ويلتقي الفائز من مباراة مصر والإمارات مع الفائز من لقاء العراق وأستراليا في نصف النهائي.



من ناحية أخرى، بدأ الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سباقا مع الزمن لمحاولة تجهيز حسين الشحات وإخضاعه لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف ‏بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية أثناء تواجده في معسكر المنتخب الوطني على أمل اللحاق بمباراة سيمبا التنزاني على أرضه في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا يوم 29 الجاري.



إلى ذلك، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة المصرية محمد الشاذلي آخر مستجدات الحالة الصحية لأحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر الذي سقط مغشيا عليه بسبب أزمة قلبية مفاجئة في مباراة الاتحاد السكندري وفيوتشر في الجولة الـ 16 من الدوري المصري 11 الجاري.



وأفاد الشاذلي في تصريحات لوسائل الإعلام بأن رفعت اجتاز المرحلة الحرجة وفقا لتقدير الأطباء، بالرغم من وجود بعض الآثار الجانبية بسبب توقف عضلة القلب.



وأضاف «الوظائف الحسية تعود بالتدريج ولكنه لم يسترد وعيه بشكل كامل، ومطمئنين لسير العلاج وتحسن الحالة».