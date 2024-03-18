يعقوب العوضي



حسم العربي لقب الدوري العام للكرة الطائرة للشباب تحت 19 سنة بعد فوزه في الجولة قبل الأخيرة على الكويت بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس، وبذلك سيلعب الأخضر الجولة الأخيرة لأداء الواجب.



وفي سياق متصل، يلتقي القادسية مع الشباب في الـ 9.00 مساء اليوم على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن المربع الذهبي لبطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة، حيث سبق وأن تأهل الكويت مع برقان.



وجاء مشوار القادسية تنافسيا، إذ التقى الغريم التقليد العربي في الربع نهائي وتخطاه بنتيجة 3-2 بصعوبة فيما لم يفرش طريق الشباب بالورود أيضا فقد وصل للمربع بعد تخطيه الساحل بنتيجة 3-0 ويتطلع الفريقان اليوم إلى الوصول للمباراة النهائية وتحقيق المراد والظفر بلقب البطولة.