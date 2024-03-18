بيروت - بولين فاضل



طلبت الفنانة نادين نسيب نجيم بإلحاح من شركة الصباح للإنتاج التي تعتبر نجمتها المدللة إرجاء عرض مسلسلها «2024» إلى منتصف شهر رمضان المبارك، وهو ما وافق عليه رئيس الشركة صادق الصباح، فكان لها ما أرادته، مع العلم بأن نادين هي التي كانت أيضا وراء الطلب من شركة الصباح أن يكون مسلسلها عبارة عن 15 حلقة وليس 30 حلقة كما جرت العادة.



ويعتبر «2024» نوعا من الاستكمال لمسلسل «2020» لكن ضمن قضية أخرى تعمل عليها «النقيب سما» التي تجسد شخصيتها نادين نجيم.



ويضم العمل، إلى جانب نادين، محمد الأحمد وكارمن لبس وطوني عيسى.