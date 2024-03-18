

بيروت - جويل رياشي



أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات «النافعة» في بيان، انه «تسهيلا لإنجاز معاملات المواطنين وتقديم الخدمات بكفاءة أعلى، زيادة أيام العمل في المركز الرئيسي بالدكوانة».



وذكرت انه اعتبارا من 18 مارس، ستقدم المصلحة في المركز الرئيسي بالدكوانة الخدمات أربعة أيام في الأسبوع بدلا من ثلاثة.



وخصصت يوم الإثنين من كل أسبوع لاستقبال معاملات أصحاب معارض السيارات المستعملة والمستوردة.



واستبدلت يوم الإقفال الرسمي الإثنين 25 مارس بالعمل يوم الجمعة 22 منه.



وكذلك يوم الاقفال الرسمي الإثنين 1 أبريل بالعمل يوم الجمعة 5 منه.



ويعاني اللبنانيون جراء إقفال هذا المرفق العام وتعطل الخدمة فيه وقتا طويلا، في تسجيل السيارات والمركبات الآلية، ودفع رسوم الميكانيك، والحصول على إجازات السوق (القيادة) وتجديدها.



وفي لبنان دوائر عدة لتسجيل السيارات والآليات، ابرزها المركز الرئيسي بالدكوانة (شرق بيروت)، إلى فروع في المناطق كالاوزاعي (الضاحية الجنوبية) وصيدا وزحلة وطرابلس والنبطية.



في حين لا جديد بالنسبة إلى مركز المصلحة في جونية، المقفل من اكثر من سنة، والعالقة كل المعاملات المسجلة فيه.



وانتشرت منذ فترة غير قصيرة ظاهرة بيع السيارات الجديدة والمستعملة بوكالة بيع لدى الكاتب العدل، والتي تخدم سنة واحدة، مع إمكانية تجديدها.



كما يلجأ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إلى إصدار تعاميم فصلية يمدد فيها العمل بإجازات السوق المنتهية صلاحياتها، لتمكين المواطنين من تسيير شؤونهم، خصوصا مع شركات التأمين التي تشترط حيازة صاحب السيارة المتضررة جراء حادث، إجازة سوق صالحة، تمهيدا لدفع ثمن الأضرار.