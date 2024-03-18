

أظهرت دراسة أن ما مجموعه 134 دولة تمثل 98% من الاقتصاد العالمي تستكشف الآن الإصدارات الرقمية من عملاتها، مع أكثر من نصفها في مراحل التطوير المتقدمة أو التجريبية أو الإطلاق.



وأبرز البحث الذي أجراه المجلس الأطلسي البحثي، ومقره الولايات المتحدة، أن جميع دول مجموعة العشرين باستثناء الأرجنتين تمر الآن بواحدة من تلك المراحل البعيدة على الرغم من أن الولايات المتحدة تتخلف بشكل متزايد عن الركب.



وقال التقرير إنه بينما لا يزال يتقدم ببطء بشأن الدولار الرقمي «بالجملة» فقط للبنوك، فإن الدولار الرقمي لسكان الولايات المتحدة على نطاق أوسع يبدو الآن «معلقا»، حيث قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الشهر «لا شيء من هذا القبيل قريب من الحدوث».



وأمر الرئيس الأميركي جو بايدن المسؤولين بالنظر في الدولار الرقمي في عام 2022، لكنها أصبحت قضية سياسية مثيرة للخلاف مع منافس بايدن الجمهوري في السباق الانتخابي الأميركي هذا العام دونالد ترامب الذي تعهد بعدم السماح بذلك.



وقال جوش ليبسكي من المجلس الأطلسي، في إشارة إلى مدى تقدم الصين وأوروبا واليابان، «العنوان الأكبر هنا هو أن الاختلاف بين أكبر البنوك المركزية في العالم حول العملات الرقمية للبنوك المركزية CBDCs يتزايد»، حسبما نقلته «رويترز»، واطلعت عليه «العربية Business».



وقال المؤيدون إن العملات الرقمية ستسمح بوظائف جديدة وتوفر بديلا للنقود المادية، والتي يبدو أنها في تراجع نهائي، لكنها أثارت أيضا احتجاجات في عدد من البلدان بشأن احتمال التطفل الحكومي.



وأضاف ليبسكي أن خطر تخلف الولايات المتحدة هو «نظام مدفوعات دولي أكثر انقساما»، قائلا إن واشنطن قد تفقد أيضا بعضا من نفوذها المالي العالمي إذا ضغطت دول أخرى ووضعت معايير جديدة حول العملات الرقمية للبنوك المركزية.



ويجري الآن تنفيذ حوالي 36 مشروعا تجريبيا، بما في ذلك العملة الإلكترونية الصينية e-CNY التي يتم تجربتها مع 260 مليون شخص في 25 مدينة، وفي أوروبا حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي ECB ستة أشهر في «التحضير» لليورو الرقمي.



وقد قامت جزر البهاما وجامايكا ونيجيريا بالفعل بتشغيل محافظها بالكامل على الرغم من أن اتحاد عملة شرق الكاريبي ECCU ـ الذي يتكون من 8 دول ـ أصبح مؤخرا أول من قام بإيقاف تشغيل هذه المحفظة بعد أن أدت المشكلات إلى عدم قدرة المستخدمين على الوصول إلى المحافظ الرقمية.