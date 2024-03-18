ندى أبو نصر



أكدت رئيسة مركز أسباير زون التثقيفي والترفيهي للطفل طيبة الرويح، أن النادي الرمضاني «استدامة خير وطيب الأثر» نظم زيارة للأطفال إلى محمية الشامية التطوعية، موضحة أنه يقام للسنة الثالثة على التوالي والهدف منه استغلال وقت الأبناء في الأعمال التطوعية وغرس القيم والعطاء لدى خلال شهر رمضان. وقالت الرويح: تضمنت فعاليات النادي الرمضاني ورشة تثقيفية عن العطاء قدمها الكاتب ناصر الدوسري، وأيضا رسم جدران المحمية وتلوينها وتعليم الأطفال إعادة تدوير الطاولات الموجودة بها وصنع طاولات الإحسان منها لتوزيع وجبات إفطار الصائم، موضحة أن البرنامج الرمضاني سيتضمن العديد من الفعاليات ومنها زيارات المستشفيات وتوزيع الهدايا والألعاب على الاطفال وزيارة لبيت عبدالله وتوزيع وجبات إفطار الصائم للعاملين والعديد من الأنشطة التطوعية الأخرى.



وشكرت الكاتب ناصر الدوسري لجهوده في إثراء الأطفال بالمعلومات القيمة من خلال القصص التي رواها لهم والتي تحمل قيما ومعاني جميلة ومنح الأطفال الفرصة لاستشعار الأجواء الرمضانية الجميلة، كما تقدمت بالشكر لشركة stc على تعاونها مع المركز وصيدليات المطوع لتقديم النصائح الطبية للأطفال خلال الشهر الفضيل وجريدة «الأنباء» على دعمها الدائم المتواصل.



بدوره، قال الكاتب ناصر الدوسري: سعيد جدا مشاركتي مع المركز في النادي الرمضاني «استدامة خير وطيب الأثر» وقدمت للأطفال ورشة تثقيفية تضمنت قصة «مزن»، وهي قصة فتاة تعيش فوق الغيوم تتكلم عن دائرة الماء وتعلم الأطفال قيمة العطاء ودوره في حياتنا وكيفية مساعدة الغير، والكثير من القيم الجميلة التي يحب أن نغرسها في أطفالنا منذ الصغر.