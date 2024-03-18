عاطف رمضان



أقامت عائلات أسيري والسلمان وكمال وملك الغبقة الرمضانية الأولى على شرف الحضور في قاعة مراد بهبهاني في منطقة الشعب.



ولبى الدعوة جمع غفير من الوزراء والوجهاء ومـسـؤولـي وقـيـاديـي الدولة وأفراد العائلات الكريمة ولفيف من الأحبة والأصدقاء.



وقال أعضاء اللجنة المنظمة لتجمع العوائل الأربعة (أسيري والسلمان وكمال وملك) وكبار العائلات المجتمعة إن مثل هذه المناسبات الرمضانية تعتبر داعما أساسيا لتقوية أواصر الترابط بين أفراد المجتمع الكويتي وأفراد العوائل المجتمعة.



وأضافوا أن تلبية دعوات زيارة الغبقات الرمضانية هي للحفاظ على هوية وتراث الآباء والأجداد، كونها علامة مميزة تقوم بها الأسر الكويتية خلال أيام شهر رمضان المبارك وبالمناسبات الأخرى.



وعلى هامش الغبقة، أقام مسؤولو تجمع عوائل آل أسيري والسلمان وكمال وملك ولأول مرة بالكويت وبالغبقة الرمضانية معرضا خاصا بمقتنيات الأسر الأربعة التراثية، مستعرضا فيها مجموعة نادرة جدا من عدسانيات ووثائق تعود إلى أوائل القرن الماضي من عهد الشيخ مبارك الكبير وهويات وجوازات وبروات للغوص وللسفر ووثائق تجارية وبروات بيع وشراء للأراضي وتبرعات قديمة وغيرها الكثير من النوادر التراثية والمقتنيات القديمة.