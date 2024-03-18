سلطان العبدان - فرحان الشمري



أبلغــت إدارة شـــؤون الانتخابات، التابعة لوزارة الداخلية أول من أمس السبت عددا من المرشحين بشطبهم واستبعادهم من انتخابات «أمة 2024» التي ستجرى في 4 أبريل المقبل. إلى ذلك، قال النواب السابقون ومرشحو الدائرة الخامسة مرزوق الحبيني ود.أحمد بن مطيع وجابر المحيلبي انه تم إبلاغهم من قبل إدارة الانتخابات بقرار الشطب. وقال الحبيني «‏تقدمنا اليوم (أمس) بطعن أمام المحكمة الإدارية على قرار الشطب من قائمة المرشحين لانتخابات 2024 الصادر ضدنا من قبل وزارة الداخلية، وقد تحددت جلسة لنظر الدعوى غدا (اليوم) الاثنين 18 الجاري، وكلنا ثقة بالقضاء الكويتي العادل لإنصافنا وإرجاعنا للسباق الانتخابي». من جانبه، قال د.أحمد مطيع «تقدمت اليوم (أمس) بطعن إلى المحكمة الإدارية‬ على قرار شطبي من قائمة المرشحين، وتحددت جلسة نظر الدعوى اليوم الاثنين



18 الجاري، وكلنا ثقة في الله عز وجل ثم في قضائنا العادل النزيه، ومستمرون بحملتنا الانتخابية، سائلين الله التوفيق والسداد». من ناحيته، قال النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة «حملتنا الانتخابية مستمرة بإذن الله والغبقة الرمضانية غدا (اليوم) قائمة وقرار شطبي الصادر من وزارة الداخلية سيسقط بإذن الله في ساحة القضاء الذي نثق به، وهو ملاذنا أمام الظلم الذي نتعرض له، وأدعو أهل الكويت للغبقة، فكلمة الحق بوجه الترهيب بسلاح الجنسية سنقولها سواء داخل المجلس أو خارجه».