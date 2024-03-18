أكد وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد بوزارة الإعلام رئيس اللجنة التنسيقية لمنصة وزارة الإعلام الرقمية سعد العازمي أن منصة (51) تعد خدمة بث للمحتوى المرئي والمسموع تتجاوز حدود النموذج التقليدي من خلال البث والإرسال عبر الموجات اللاسلكية إلى تقديم المحتوى عبر الأجهزة الذكية والرقمية عبر الانترنت في أي مكان بالعالم. وقال العازمي في تصريح «كونا» إن المنصة التي تستعد الوزارة لإطلاقها في 12 مايو المقبل وتحمل اسم منصة (51) تأتي مواكبة للتقنيات الحديثة في مجال الإعلام ولخلق خيار ملائم للأسرة الكويتية وفق الضوابط التي تسير عليها الوزارة من خلال الاشتراك فيها، ويتم ذلك ببساطة عن طريق استخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول من خدمتهم المفضلة القائمة على الاشتراك. وأضاف أن اختيار الانطلاقة الرسمية لمنصة (51) التي ستطلقها وزارة الاعلام بالتعاون مع شركة «فاست للاتصالات» في تاريخ 12 مايو المقبل كونها تصادف ذكرى انطلاقة الإذاعة الكويتية بتاريخ 12 مايو 1951 حيث تم اختيار اسم (51) لرمزية السنة التي انطلقت فيها الإذاعة الكويتية.



ولفت إلى أن المنصة تتميز بأنها ستقدم إنتاجا حصريا لها بالإضافة إلى خدمة البث المباشر للقنوات التلفزيونية من باقة تلفزيون دولة الكويت بجودة (HD) وستقدم أيضا بثا حيا للمحطات الإذاعية لدولة الكويت بالإضافة إلى خدمة الفيديو تحت الطلب (VOD).



وذكر أن الشركة المشغلة للمنصة تستطيع عرض أفلام ومسلسلات والدوريات الرياضية المختلفة وفق أطر تنظيمية مع وزارة الإعلام، كما سيتاح للمشاهد خدمة الاستماع وتحميل البرامج الإذاعية الأرشيفية والجديدة حيث سيكون هناك تواصل مباشر ما بين وزارة الاعلام والمشاهدين لأخذ تعليقاتهم وتقييمهم مباشرة.



وأكد العازمي في هذا الصدد أن أرشيف تلفزيون وإذاعة الكويت يزخر بالكثير من المقابلات والبرامج التي تم انتاجها سواء الفنية أو السياسية أو الاجتماعية بالإضافة إلى المسلسلات التي انتجتها وزارة الإعلام، وتركت أثرا كبيرا في تكوين الشخصية الخليجية والاعمال الإذاعية من مقابلات وتسجيلات حصرية كل ذلك سيتم عرضه في المنصة.



وقال إن العالم تحول إلى عالم رقمي ومن ضمنه الإعلام بلا شك، وهي قفزات كبيرة قدمتها التكنولوجيا، ونحن نعيش في عصر الثورة الصناعية الرابعة فلابد من مواكبة هذا التقدم التكنولوجي، حيث نشأت فكرة إطلاق المنصة بتوجيهات ودعم من وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووكيل وزارة الإعلام د.ناصر محيسن لإنشاء هذه المنصة الرقمية للقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والمحتوى الالكتروني الخاص بوزارة الاعلام.



وأكد أن كل ما سيعرض في المنصة سيكون خاضعا للمعايير والضوابط المطبقة في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت وكذلك ما يخص محتوى الإعلانات فهي نفس المعايير الخاضعة للوائح الإعلان التجاري ووفق القرارات الوزارية الخاصة بلائحة الاعلانات التلفزيونية والإذاعية والمطبوعات في وزارة الإعلام رقم (991 لسنة 2022) ورقم (992 لسنة 2022) ورقم (993 لسنة 2022). وبين أن الاشتراكات في المنصة سيكون منها ما هو بشكل مجاني وآخر مدفوع الثمن، وستتم دراسة تلك التقسيمات مع شركة «فاست للاتصالات»، حيث تنص المزايدة بإتاحة الفرصة للشركة بجلب دوريات رياضية وأفلام ومسلسلات من حسابها وفق معايير وضوابط وزارة الاعلام.