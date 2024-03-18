أعلنت أجيليتي، الشركة العالمية الرائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، اليوم عن إطلاق مبادرتها الخيرية السنوية «ماجلة الخير من أجيليتي» لمساعدة 1000 أسرة متعففة ومحتاجة في الكويت في شهر رمضان المبارك، وذلك بشراكة الاستراتيجية مع القطاع التعاوني، متمثلا باتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجمعية الشعب التعاونية.



وتقوم مبادرة «ماجلة الخير من أجيليتي» على التعاون على الخير في الشهر الفضيل مع جهات مختلفة، ومنها اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجمعية الشعب التعاونية، ومبادرة «نعمتي» لحفظ النعمة وإيقاف الهدر وإطعام الطعام، وهي الجهة التي حددت الأسر المحتاجة، بالإضافة إلى شركتي أجيليتي التابعتين، وهما شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) المتخصصة في إدارة العقارات والمرافق التجارية والتي قدمت دعما ماليا إضافيا، وشركة «شيبا» للتوصيل، حيث قام فريق من أسطول سيارات شيبا بتوصيل «ماجلة الخير من أجيليتي» وهي سلال غذائية تحتوي سلعا أساسية ومتنوعة من الأطعمة التي تحتاج إليها الأسرة وتكفيها طوال شهر رمضان المبارك.



وقالت رئيس مجلس إدارة أجيليتي هنادي الصالح، بعد المشاركة في عملية التوزيع مع موظفي الشركة، إن مبادرة أجيليتي السنوية الخيرية ما هي إلا تأكيد على قيم التعاون والعطاء التي يجسدها شهر رمضان الفضيل، ونهوضا بمسؤوليتنا الاجتماعية كشركة كويتية تهتم بتعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال تقديم المساعدات المحلية.



وأضافت: نعتز دائما بتكاتف فريق أجيليتي وحرص موظفي الشركة على عمل الخير لمساعدة المحتاجين، وأشكر كل من ساهم معنا في نجاح هذه المبادرة.



بدورها، قالت نادية عقيل الرئيس التنفيذي لشركة «يوباك»: نعمل في «يوباك» من أجل التأثير إيجابا في حياة الآخرين، كما أننا ملتزمون برد الجميل للكويت لأننا نؤمن بأهمية المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الدور الذي تلعبه شركتنا في دعم المجتمعات المحلية.



تجدر الإشارة إلى أن «أجيليتي» تحظى بسجل حافل بالمبادرات الاجتماعية والإنسانية لمساعدة المحتاجين، وأنه منذ العام 2017 أطلقت «أجيليتي» و«يوباك» هذه المبادرة الخيرية السنوية التي تساعد المئات من الأسر المتعففة في الكويت.



و«أجيليتي» شركة عالمية رائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، ويعمل في شركاتها المنتشرة في القارات الست أكثر من 45.000 موظف، وهي رائدة في الأسواق الناشئة، ومتخصصة في تنمية وتوسعة نطاق شركاتها العاملة. تتضمن شركات أجيليتي أكبر شركة خدمات طيران في العالم (مينزيز للطيران)، شركة خدمات لوجستية للوقود السائل (ترايستار)، الشركة الرائدة في المستودعات الصناعية والمجمعات اللوجستية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا (أجيليتي للمجمعات اللوجستية).