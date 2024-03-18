

هادي العنزي



تزخر الرياضة الكويتية بالعديد من النجوم في مختلف الألعاب، الذين صالوا وجالوا وبرزوا بشكل لافت، ومن هؤلاء النجوم من يرتبطون بصلة قرابة وجمعتهم لعبة واحدة وملعب واحد، أو أكثر من لعبة، ومن هؤلاء الشقيقان حمد ومحمد عدنان، وهما من أسرة رياضية، الوالد عدنان سعيد لاعب سباحة سابق بنادي السالمية، ثم كرة يد بنادي الكويت، وكذلك شقيقه لاعب كرة الماء عذبي، ومدرب بنادي الكويت بعد اعتزاله. اتجه حمد (مواليد 1997) ومحمد (مواليد 2000) في سنواتهما الأولى نحو التايكوندو، كخطوة رياضية أولى، أو بداية لعل ما في رياضة الفنون القتالية ما يثير للشغف والاهتمام، لكن التجربة أعلنت فشلها سريعا، وعادة لا تخضع قرارات من هم دون العاشرة إلى المنطق، أو إلى حسابات معقدة، فالقرار لحظي، والتحولات سريعة، فاستبدلا التايكوندو بكرة اليد، كأنهما يقولان «أونس.. فيه كرة، وملعب، وفريق، وما فيه طق مطاقق»، ولم يكن حظ «اليد» بأحسن من سابقتها، فغادرا سريعا ليستقرا في كرة السلة، وبدأت المسيرة.



كان نادي الكويت في تلك الفترة يباشر مشروعا رياضيا ضخما، يتمثل في الكشف عن المواهب الصغيرة بجميع الألعاب واستقطابها وصقلها وفق برامج فنية متكاملة، ووجدا في حمد ومحمد علامات الموهبة، والنبوغ، والاستعداد، فكانا «حجر الزاوية» في جميع فرق المراحل السنية لـ «العميد»، وكانت الألقاب تسير إلى جانبهما «دوري وكأس»، ولم يدم انتظار ارتداء القميص «الأزرق» طويلا، فالموهبة، والأداء المتميز، والروح أول عناصر اختيار مدربي المنتخبات للاعبين، ولعل ما ساهم في تفتق مواهب الشقيقين «معسكر الموهوبين» لكرة السلة بنادي الكويت، الذي يقام في صربيا ويمتد إلى 40 يوما، وهناك التدريبات المكثفة، والعمل المهاري والبدني لكل لاعب على حدة، ومن المفارقات أن الأخوين لم يلعبا في فريق واحد بالنادي أو المنتخب بالمراحل السنية، نظرا لفارق السنوات الثلاث بينهما، ولم يجتمعا معا سوى في الفريق الأول فقط.



شهدت السنوات الأخيرة طفرة نوعية وإنجازات متميزة لكرة السلة الكويتية، لعل من بينها الفوز ببطولة كأس الخليج للأندية 2021، وبطل الأندية العربية 2022، وثاني دورة الألعاب الخليجية الثالثة 2022، وثاني الدوري الآسيوي «السوبرليغ» لمنطقة غرب ووسط آسيا 2023، وبطل «السوبرليغ» الآسيوي لمنطقة الخليج «واصل» عام 2023، وقد ساهم حمد ومحمد بشكل فعال في حصد تلك الإنجازات.. وتستمر الرحلة، و«السلة» في أيد أمينة.