

دمشق - هدى العبود



ولدت الفنانة السورية ملك سكر عام 1930 لعائلة دمشقية معروفة، وتوفيت عام 1992، وبدأت مسيرتها الفنية مع انطلاقة التلفزيون السوري سنة 1960 مشكلة ثنائيا فنيا مع زوجها المخرج علاء الدين كوكش ابتداء من عام 1971، ومن أشهر أعمالها «أسعد الوراق» و«سيرة بني هلال»، «الأميرة الشماء»، كما ظهرت في أفلام سينمائية مع نجوم عرب، وشاركت مع الفنان دريد لحام ونهاد قلعي في مسلسل «مقالب غوار» وفيلم «عقد اللولو» مطلع الستينيات، لتعود معهم من خلال مسرحية «ضيعة تشرين» سنة 1974، من تأليف الشاعر محمد الماغوط.



وحقق فيلم «عقد اللولو» نجاحا كبير على الصعيد العربي، كما شاركت سكر في فيلم «عتاب المصري» مع المخرج سيف الدين شوكت من بطولة المطربة سميرة توفيق، وفي سنة 1965 كانت لها بطولة فيلم «الجبابرة» مع المطربة طروب، إخراج حسيب شمش، قبل ظهورها في فيلم «ولدت من جديد» مع المخرج المصري سيد طنطاوي، وكانت آخر مشاركاتها السينمائية في فيلة «ليل الرجال» سنة 1976 مع النجم فريد شوقي، قبل تفرغها للتلفزيون في سورية، ومن أفلامها المتميزة الفيلم الفلسطيني «فدائيون حتى النصر» تأليف نمر حمادة وإخراج سيف الدين شوكت، بطولة طلحت حمدي ورفيق سبيعي، الذي تدور أحداثه حول مجموعة من الفدائيين الفلسطينيين.



وكان للتلفزيون النصيب الأكبر من مشاركات سكر الفنية، ومن أهم أعمالها كان «اسعد الوراق، سيرة بني هلال- بأجزائه المتعددة»، وصولا الى آخر مسلسلاتها مع زوجها مسلسل «أبو كامل» الجزء الأول سنة 1991.



وقالوا عنها إنها التوأم للفنانة المصرية نادية لطفي في الفترة التي عملت معها بمصر «أم الدنيا»، وشبهوها بنجمات هوليوود ومنهن مارلين مونرو، هذا ما قاله عنها المخرج والممثل السوري مظهر الحكيم، كما قال عنها الممثل والمخرج المسرحي فواز محمود: «كل الأدوار التي أدتها ملك سكر أبدعت فيها سواء في المسرح أو التلفزيون أو السينما لأنها امتلكت أدواتها كممثلة بجدارة متناهية»، غير ذلك فهي امرأة ذات ملامح تصلح لكل الشخصيات، فقدمت شخصية الأم والزوجة والحبيبة لتعبر عن أحاسيس شخصياتها وتمر من القلوب كنسمة وتترك أثرا فينا جميعا، فضلا عن صدقها مع كل من حولها، فرسمت صورة جميلة لدى الجميع وحازت احترام الجميع، وتاليا كونت شخصية متميزة في حياتها الفنية والخاصة.



رزقت سكر بابنة واحدة من المخرج علاء الدين كوكش سمتها «سمر» لأنها ولدت بعد حضورها عرض مسرحية «سمر من أجل 5 حزيران» للكاتب سعد الله ونوس وعملت مع ابنتها بالفن وكذلك شقيقتها الممثلة أمل سكر، وتوفيت الفنانة ملك سكر عن عمر ناهز 61 عاما سنة 1992.