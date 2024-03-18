

محمود عيسى



ذكرت شركة ادفانس ماركت اناليتكس، أن سوق النفط الخام والغاز الطبيعي يتمتع بـ«النمو الهائل»، وأن مؤسسة البترول الكويتية، وشركة روزنفت وشرة إكوينور تعتبر من بين أهم اللاعبين الرئيسيين في هذا السوق. ونشرت الشركة تقريرا بحثيا جديدا حول «رؤى سوق النفط الخام والغاز الطبيعي حتى عام 2030» يتضمن التركيز على اتجاهات السوق والمحركات والقيود والفرص الجديدة المتطورة من خلال استهداف أصحاب المصلحة المرتبطين بالسوق.



وقال التقرير إن نمو سوق النفط الخام والغاز الطبيعي خلال العام الماضي كان مدفوعا بشكل أساسي بزيادة الإنفاق على البحث والتطوير في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه من اللاعبين الرئيسيين الذين شملتهم الدراسة بالإضافة إلى مؤسسة البترول الكويتية، هناك شركات إكسون موبيل الأميركية، وريلاينس إندستريز الهندية، وشيفرون الأميركية، وأداني ويلسبون الهندية، وتوتال إنيرجي الفرنسية، وأرامكو السعودية، وبي بي البريطانية وإيني الإيطالية، وروزنفت الروسية، وإكوينور النرويجية، وأدنوك الإماراتية، وكونوكو فيليبس الأميركية.



وأوضح التقرير أن النفط الخام والغاز الطبيعي هما وقود أحفوري يتكون من بقايا الحيوانات والنباتات التي نفقت قبل عصور عديدة، ويتم استخراج النفط الخام من المكامن المحتوية على الهيدروكربونات والمركبات العضوية وكميات صغيرة من الرواسب والمعادن، في حين أن الغاز الطبيعي هو غاز طبيعي يتكون من خليط من الميثان والألكانات الأعلى الأخرى. ويتزايد الطلب على الغاز الطبيعي باعتباره أنظف أنواع الوقود الأحفوري لاستخداماته العديدة في التدفئة والتبريد في المباني السكنية والتجارية. وفضلا عن ذلك، أدى تزايد استهلاك الكهرباء بسبب زيادة الأتمتة واستخدام الآلات والمعدات في القطاع الصناعي، إلى خلق طلب كبير على الوقود لتوليد الكهرباء. ويغطي التقرير أهم المناطق في مضمار النفط والغاز ومنها الشرق الأوسط وأفريقيا، وأميركا الشمالية، وأوروبا، وآسيا والباسيفيك وأوقيانوسيا وأميركا الجنوبية، أما على مستوى الدول، فقد شمل تقرير السوق دولا مثل: الولايات المتحدة، كندا، المكسيك، البرازيل، الأرجنتين، كولومبيا، تشيلي، جنوب أفريقيا، نيجيريا، تونس، المغرب، ألمانيا، المملكة المتحدة، هولندا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، النمسا، تركيا. وروسيا وفرنسا وبولندا والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية والصين واليابان وتايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة والهند وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها.