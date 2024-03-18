

كشفت بيانات صادرة عن بيانات بنك الفلبين المركزي، عن تراجع قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من الكويت بنسبة 1.57% خلال يناير الماضي لتسجل 46.35 مليون دولار، وذلك بالمقارنة مع تحويلاتهم خلال يناير 2023 والبالغة 47.1 مليون دولار.



وعلى صعيد تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي، فقد ارتفعت قيمتها خلال يناير الماضي بنسبة 4.46% على أساس سنوي، لتبلغ 435.89 مليون دولار، مقارنة مع تحويلات بلغت 417.26 مليون دولار خلال يناير 2023.



وواصلت المملكة العربية السعودية الاستحواذ على النصيب الأكبر من تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج، حيث بلغت قيمتها خلال يناير الماضي 170.8 مليون دولار، فيما جاءت أقل التحويلات من مملكة البحرين بقيمة 19.6 مليون دولار. وشكلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي 15.37% من إجمالي تحويلات العمالة الفلبينية من دول العالم في يناير 2023، إذ بلغت قيمتها 2.84 مليار دولار، وبلغت قيمة التحويلات للعمالة الفلبينية من الشرق الأوسط 456.72 مليار دولار، منها 95.44% تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج. يشار إلى أن تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج ارتفعت خلال عام 2023 بنسبة 4.32% عند 5.59 مليارات دولار، مقابل 5.37 مليارات دولار في 2022، وترتكز أهمية تلك التحويلات باعتبارها وفق وصف البنك الدولي شريان حياة للدول منخفضة الدخل، لتوفيرها دخلا ثابتا لملايين الأشخاص في الاقتصادات النامية، ومساهمتها في تخفيف حدة الفقر، وتحسن نواتج التغذية.



وتكتسب التحويلات أهمية في الفلبين التي تعد واحدة من المصدرين الرئيسية للعمالة على مستوى العالم، وتستقبل دول الخليج جزءا كبيرا من تلك العمالة، تزامنا مع بدء دول المنطقة العديد من المشروعات الكبرى، واستضافة الفعاليات العالمية.